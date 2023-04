Po pachateli loupežného přepadení pošty v obci Bedihošť, ke kterému došlo ve čtvrtek krátce po poledni, policie stále intenzivně pátrá. Neznámý pachatel si odnesl několik tisíc korun. Nikdo nebyl zraněn.

Přepadení pošty v Bedihošti, 20.4. 2023 | Video: Policie ČR

Neznámý pachatel vstoupil do budovy úřadu v Bedihošti, na chodbě se setkal s pracovnicí, která šla zamknout vstupní dveře.

„Chytil ji kolem krku a násilím odvlekl za skleněnou přepážku. Dal jí do ruky igelitovou tašku a přikázal, aby mu do ní dala veškerou finanční hotovost. Pracovnice v obavě o život poslechla a udělala, co jí pachatel řekl. Před odchodem jí nařídil, aby si lehla na zem a stahovací páskou jí svázal ruce a nohy,“ popsala přepadení policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Potom vzal klíče od budovy, uzamknul hlavní vchodové dveře a místo opustil. Poškozené, kterou násilník neohrožoval žádnou zbraní, se krátce nato podařilo telefonem přivolat pomoc.

„Na objasnění případu nadále intenzivně pracujeme, vyhodnocujeme získané informace a po pachateli násilného trestného činu pátráme. Případ prověřujeme pro trestný čin loupež s desetiletou trestní sazbou odnětí svobody,“ doplnila Miluše Zajícová.

Muže zlákala výhodná koupě. Chtěl mobil za 49 korun, přišel o mnohem víc

Podle starosty Bedihoště Jiřího Zipse nebyl pachatel podle všeho místní. „Poštu v Bedihošti si určitě obhlédl dopředu,“ míní Zips. V pobočce České pošty působí pouze jedna pracovnice, což může být podle něj důvod, proč si ji zloděj vybral.

Pošta v Bedihošti byla vyloupena už potřetí, starosta si ale myslí, že lepší zabezpečení nepotřebuje. „Před devíti lety ji vykradli se zbraní, dnes pachatel vnikl do budovy, když šla pracovnice pošty na oběd. Přitlačil ji ke zdi a začal loupit,“ uvedl starosta Jiří Zips.

Deník se ve čtvrtek odpoledne vypravil také do zdravotnického zařízení, které stojí naproti pošty, ale nikdo z oslovených nic nezahlédl. Podle svědků běžel pachatel na opačnou stranu.

Policie hledá svědky

Předběžný popis

neznámého muže:

● pachatel měl na sobě tmavou mikinu s kapucí, přes ni světlou bundu, světlemodré rifle, světlé sportovní boty a světlou kšiltovku zn. Adidas

● hovořil plynně česky, jeho vzhled odpovídal věku okolo

40 let, byl vyšší, štíhlejší postavy

„Prosíme o spolupráci veřejnost, jakékoli informace, které by mohly vést k dopadení pachatele, oznamte, prosím, na linku 158,“ vyzvala veřejnost Miluše Zajícová.

Pošta v Bedihošti byla vyloupena v roce 2012 a pak ještě v roce 2014.

Loni začátkem února přepadl třicetiletý lupič poštovní pobočku v Dobromilicích na Prostějovsku. Na pracovnici vytáhl střelnou zbraň a vyhrožovat jí.

Žena mu vydala tisíc korun v hotovosti a stírací losy, pachatel poté z místa ujel na kole. „Jízdní kolo, na kterém odjel, ukradl,” informovala tehdy policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Víno a panák vodky. Žena na Prostějovsku nadýchala téměř dvě promile

Pachatele za pár dní chytili. Čin spáchal v pátek 4. a ve středu 9. února už byl vzat do vazby. Jednalo se o známého recidivistu.

Jan Bílek, Liba Mátlová

Poděkujte hasičůmZdroj: Grafik redakce