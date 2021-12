Policisté následně převezli mladíka k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu. Řidič je podezřelý z několika dopravních přestupků, za které mu hrozí ve správním řízení pokuta od dvou a půl do dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Zdrogovaný chlapík si nic ze soudního zákazu nedělal

Nerespektoval rozhodnutí soudu. Devětadvacetiletý muž, který byl v úterý večer zastaven policisty si zadělal na pořádný malér. Dopravní kontrole se podrobil o půl deváté večer ve Vrlově ulici, když řídil Škodu Octavii.

"Muž měl Okresním soudem v Prostějově vysloven tříletý zákaz řízení motorových vozidel a to až do března 2024. Muž měl navíc pozitivní test na jiné návykové látky, a to na amfetamin / metamfetamin, THC a kokain," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman s tím, že provinilec policistům odmítl lékařské vyšetření. Muži hrozí za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání trest odnětí svobody až na dva roky.