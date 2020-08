Nevinný potůček zaházený nepořádkem. Malý vodní tok Pavlůvka nacházející se v katastru obce Vrchoslavice se stal odkladištěm nepotřebných věcí.

Místní hledači kovů nalezli v korytu potůčku staré televize, kanystry od oleje nebo pytle s oblečením. Místo pátrání po pokladech, si tak střihli neplánovanou brigádu.

Nepochopitelný čin se stal pravděpodobně v noci z pondělí na úterý.

"Šli jsme hledat na pole celá rodina i s dalším mladým hledačem. Ani jsme tam nedošli…," popisuje šokující úterní ráno Jaroslav Loučka, nadšený detektorista a hledač kovů.

"Kdyby to aspoň ta čuňata jenom hodila na zem. Ale elektroniku a bandasky od oleje do vody? To je fakt nehoráznost,“ dodává otec pětiletého syna.

Společně s Loučkovými se vydal za hledáním pokladů i čtrnáctiletý Viktor Smékal.

„Nechápu, jak někdo může vyhodit televizi, oblečení a všechen ten binec do potoka,“ rozohnil se mladík Viktor a uvědoměle dodal: „Doufám, že tohle se už nikdy nestane.“

Problém musí řešit obec, i když jí potok nepatří.

„Potok Pavlůvka, jako všechny vodní toky, nejsou obecní. Malé obce často musí reagovat na vzniklou situaci, jako by to byl jejich majetek. Přece nenecháme nádoby od oleje v potoku,“ sdělila Deníku vrchoslavická místostarostka Adéla Palíšková, která si stěžuje: "Samozřejmě jde likvidace na náklady obce.“

Lidská bezohlednost a lhostejnost rozčílila i starostu.

„Fotky, co na obec Jarek Loučka poslal nás nadzvedly ze židle,“ říká vrchoslavický starosta Dušan Svozílek a pokračuje: „Lidi nám často hlásí podobné nálezy nepořádku. Tentokrát mě ale potěšilo, že nešlo jen informaci. Namísto cesty za poklady se celá parta dala do práce a všechno vytahali na břeh. Je toho víc, jak na přívěsný vozík za auto.“

Z potoka vytahané věci nakonec odvážel obecní pracovník a nešetřil peprnými a nepublikovatelnými nadávkami na adresu neznámých bordelářů.

"To snad není pravda, takové věci házet do potoka, chytit je, bych jim dal co proto,“ rozohnil se obecní pracovník Martin Baček.