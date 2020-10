Fiatem přes Drahany s amfetaminy.

"Krátce před jedenáctou hodinou dopoledne zastavili policisté řidiče vozidla Fiat Stilo v obci Drahany. Pětačtyřicetiletý muž se při kontrole podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Dále se podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním zjištěním na amfetaminy / metamfetaminy," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Řidič s výsledkem testu nesouhlasil a požadoval lékařské vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, které podstoupil v prostějovské nemocnici. Řidič je podezřelý z přestupku proti Bezpečnosti silničního provozu (BESIP) za jízdu pod vlivem jiné návykové látky, za který mu hrozí pokuta od dvou a půl až dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

"Před čtrnáctou hodinou policisté zastavili vozidlo Citroen Xsara v obci Hrubčice. Jednatřicetiletý řidič se při kontrole podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetaminy / metamfetaminy. Řidič se odmítl na výzvu policistů podrobit k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu," popsal Libor Hejtman.

Policisté provinilci na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali. Řidič je podezřelý z přestupku proti BESIP. Za odmítnutí podrobení se vyšetření, zdali při řízení vozidla nebyl ovlivněn jinou návykovou látkou, mu hrozí správním orgánem pokuta od dvaceti pěti do padesáti tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.

Další hříšník v Barákově ulici

Po sedmnácté hodině policisté kontrolovali řidiče vozidla Peugeot 307 v Prostějově v Barákově ulici. Jednačtyřicetiletý řidič se při kontrole podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek.

"Test byl pozitivní na amfetaminy / metamfetaminy a kanabis. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, které řidič odmítl," informoval mluvčí Hejtman a pokračoval: "Dalším šetřením zjistili, že řidič nemůže předložit řidičský průkaz, neboť mu jej kolegové odebrali 1. října ze stejného důvodu."

Oba řidiči jsou podezřelí z přestupku proti BESIP. Za odmítnutí podrobení se vyšetření, zdali při řízení vozidla nebyli ovlivněni jinou návykovou látkou, jim hrozí správním orgánem pokuta od dvaceti pěti do padesáti tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.

Pod kokainem na Plumlovské

O půl deváté večer policisté zastavili vozidlo Toyota RAV4 v Prostějově v Plumlovské ulici. "Šestatřicetiletý řidič se podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetaminy / metamfetaminy a kokain. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil," sdělil Libor Hejtman.

Řidič je podezřelý z přestupku proti BESIP za jízdu pod vlivem jiné návykové látky, za který mu hrozí pokuta od dvou a půl až dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Na základě rozboru hodnot návykových látek v těle může dojít ke změně právní kvalifikace na přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Bez řidičáku a s pervitinem ve Vícově

O půl jedenácté večer policisté kontrolovali řidiče vozidla Renault v obci Vícov.

"Čtyřiatřicetiletý řidič při kontrole policistům sdělil, že není držitelem řidičského oprávnění, neboť mu byl v minulosti vysloven zákaz řízení motorových vozidel a po jeho uplynutí si již řidičské oprávnění neobnovil," komentoval mluvčí Hejtman.

"Muž se následně podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetaminy / metamfetaminy. Řidič uvedl, že asi půl hodiny před dopravní kontrolou vdechl jeden gram pervitinu. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, které muž odmítl s odůvodněním, že je pro něj dostačující, že se k užití pervitinu před jízdou doznal. Řidiči hrozí pokuta od od dvaceti pěti do padesáti tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let.

Kouřili a polykali pilulky

O čtvrt na dvanáct v noci policisté zastavili vozidlo Micro Compact v obci Hrubčice.

"Dvacetiletý řidič se při kontrole podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na kanabis. Řidič uvedl, že návykovou látku neužil, ale dlouhodobě užívá mast s marihuanou na kožní nemoc," informoval Libor Hejtman. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil.

Krátce před půlnocí policisté kontrolovali řidiče vozidla Škoda Octavia v Prostějově v Žeranovské ulici.

"Jednadvacetiletý řidič se při ní podrobil testu na přítomnost jiných návykových látek s pozitivním výsledkem na amfetaminy / metamfetaminy a THC. Policisté řidiče vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu, s čímž souhlasil," uvedl mluvčí Hejtman.

Oba řidiči jsou podezřelí z přestupku proti BESIP za jízdu pod vlivem jiné návykové látky, za který jim hrozí pokuta od od dvou a půl až dvaceti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.