"Během jednoho odpoledne hned čtyřikrát vyjížděli strážníci řešit krádeže do prostějovských supermarketů. Chování pachatelů má vždy hodně podobný scénář. Odcizené zboží uschovají do batohu, tašky nebo kabelky, ale využívají také kapsy od bundy. Přesvědčeni, že je při krádeži nikdo neviděl, chtějí z prodejny odejít přes pokladní zónu bez zaplacení," popisuje mluvčí městských policistů Petr Zapletal s tím, že se nenechavci již většinou nachází v hledáčku ochranky obchodu a končí to přivoláním městské policie.