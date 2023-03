Přišlápl plynový pedál a bude za to pykat. V pondělí odpoledne překročil třiatřicetiletý řidič v Bedihošti povolenou rychlost o čtrnáct kilometrů. Při kontrole měl pozitivní test na zakázané látky.

Policejní kontrola. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

"Policisté řidiči naměřili rychlost 64 kilometrů v hodině. Při následné dopravní kontrole provedli u třiatřicetiletého muže zkoušku na alkohol s negativním výsledkem a test na jiné návykové látky, který měl řidič pozitivní na amfetamin, metamfetamin, kokain a opium," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Senior srazil v Hranicích mladou ženu na přechodu. Pro zraněnou letěl vrtulník

Motorista uvedl, že před pár dny užil pervitin. "Lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu, ale i přes poučení policistů, odmítl. Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz a další jízdu mu zakázali," dodal Hejtman.

Zloděj se vyřádil v mobilhausu ve Stínavě. Škoda je skoro 100 tisíc korun

Muži za dopravní přestupky hrozí pokuta od 25 tisíc do 50 tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let. O verdiktu bude rozhodovat příslušný správní orgán.