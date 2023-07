Jeden ukradl prací tablety za patnáct set, druhý vlezl do cizího domu balkonem

Ani úmorná vedra netlumí protizákonné chutě chmatáků a dalších pochybných existencí. Nejlépe o tom ví strážníci městské policie, kteří řeší týden co týden spoustu přestupků. Nejčastěji mají co do činění se zloději v supermarketech a opilci v parcích.

Prací tablety za téměř 1600 korun nehodlal platit muž z Prostějova. | Foto: Městská policie Prostějov