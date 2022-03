"Neznámý pachatel se pokusil vloupat za pomoci násilí do jedné z garáží, ale bezúspěšně, protože visací zámek odolal. Svoji pozornost proto zaměřil na sousední garáž, kde bezpečnostní zámek povolil a zloděj se dřevěnými vraty dostal dovnitř," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že lapka neodešel s prázdnou, protože majitel vykradené garáže postrádá jízdní kolo.

Celková škoda, která vznikla dvěma poškozeným, byla vyčíslena na necelých šest a půl tisíce korun. Policisté případ šetří a po pachateli pátrají.

Vandalství nebo msta? Někdo se vyřádil v Prostějově na superbu

Další zloděj sebral disky

V úterý odpoledne nás prostřednictvím linky 158 kontaktoval poškozený muž, který oznámil vloupání do haly v Prostějově na ulici Čechovická. Do objektu se dostal někdy v době od 1. února do doby oznámení přes nezabezpečené výklopné okno a uvnitř našel a ukradl celkem osm kusů ALU disků dvou různých typů," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová. Škodu si okradený muž vyčíslil na dvanáct tisíc korun. Policisté událost evidují pro trestný čin krádež.