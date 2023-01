"V tom okamžiku k ní přistoupil její přítel a udeřil jí hlavou do obličeje. Strážníkům čtyřiadvacetiletý muž celou situaci potvrdil a řekl, že to udělal ze žárlivosti," informovala mluvčí městské policie Tereza Greplová s tím, že z důvodu stížností ženy na bolest v obličeji, byla hlídkou doprovozena na lékařské vyšetření do nemocnice.

Impulzivním jednáním, kterého se mladý muž vůči své přítelkyni dopustil, je důvodně podezřelý z přestupku proti občanskému soužití. Záležitost projedná příslušný správní orgán.

Pomoc čtyřem seniorům

V období na přelomu roku, pomohli strážníci bezvládným seniorům. Stalo se tak ve čtyřech případech, kdy se jednalo o upadnutí osoby vysokého věku v bytě na zem.

"Rodinní příslušníci nebyli schopni sami své příbuzné zvednout, proto se s žádostí o pomoc obrátili prostřednictvím linky 156 na městskou policii. Strážníci osobám vyhověli a pomohli vyřešit svízelnou situaci," popsala mluvčí Greplová s tím, že ani jeden senior naštěstí při pádu neutrpěl žádné zranění a lékařskou pomoc nepožadoval.

Silvestrovská rvačka v paneláku

Nahlášenou potyčku na schodišti bytového domu na sídlišti Hloučela vyjížděli řešit strážníci na Silvestra krátce po poledni. Celý incident se odehrál uvnitř domu na chodbě. Jednačtyřicetiletý muž zde nejprve slovně napadl šestapadesátiletou ženu, poté se ji snažil napadnout i fyzicky.

"Celý incident zaslechl soused, který přispěchal volající ženě na pomoc. Svou agresivitu úročník v momentě obrátil i na tohoto muže. Při vzájemné potyčce mezi nimi došlo k pádu na zem, což mělo za následek pohmoždění ramene devětapadesátiletého muže," informovala Tereza Greplová a dodala, že starší muž byl nucen pro silnou bolest vyhledat lékařské ošetření.

Agresora strážníci z domu vykázali, jelikož v domě nebydlel a neměl ani jiné uživatelské právo k žádnému z bytů. Přestupky proti občanskému soužití jednačtyřicetiletého muže projedná příslušný správní orgán.

Kradla ve starém Kauflandu

V úterý 3. ledna po jednadvacáté hodině vyjížděli strážníci do supermarketu na Okružní ulici, kde byla ostrahou zadržena pachatelka drobné krádeže. Strážníci zjistili, že z přestupku proti majetku je podezřelá devětadvacetiletá žena, která si na prodejní ploše část vybraného nákupu uschovala do batohu a také pod oblečení.

"U podvodného jednání byla přistižena pracovníkem ostrahy, který ji za pokladní zónou zadržel. Odcizené pochutiny byly ve výši 108 korun. Část zboží si dotyčná odkoupila a část byla vrácena zpět do prodeje," uvedla mluvčí městské policie. Své jednání bude žena vysvětlovat u správního orgánu.

Hlučný opilec skončil na záchytce

Ve čtvrtek 5. ledna odpoledne řešili strážníci problémy s podnapilým mužem, který nekontroloval své chování, byl velice hlučný a tropil výtržnosti v bytě a na společné chodbě bytového domu nedaleko centra města. Vzhledem k jeho stavu a nevhodnému chování u něj provedli strážníci orientační dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Naměřená hodnota dosáhla 2,53 promile alkoholu v dechu. Ani za přítomnosti hlídky nebyl muž schopen své jednání zcela ovládat, vyhrožoval sebepoškozením, proto byl na místo přivolán lékař k posouzení jeho zdravotního stavu.

"Po nezbytném vyšetření lékař rozhodl o převozu do protialkoholické záchytné stanice. Strážníci dotyčného následně převezli do Olomouce, kde byl umístěn na záchytce. Zjištěné přestupkové jednání osmatřicetiletého muže hlídka zadokumentovala a oznámila k projednání příslušnému správnímu orgánu," uzavřela týdenní souhrn Tereza Greplová.