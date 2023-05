Investice do kyberměny muži z Prostějovska nevyšla. Registrace u domnělé společnosti a kroky podle pokynů falešného finančního poradce ho připravily o 700 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

U společnosti zabývající se obchodováním s kryptoměnou se podvedený muž zaregistroval v polovině dubna. "Muže poté telefonicky kontaktoval domnělý finanční poradce. Poškozený si postupně nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup AnyDesk, aplikaci Binance pro obchodování s kryptoměnou a aplikaci Wise pro převod různých měn do zahraničí," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Podvodníci mají žně: obětem z Prostějova vysáli z účtů více než milion

Následně z něj podvodník pod příslibem výhodného zúročení vložených peněz vylákal 700 tisíc korun. Místo slíbeného zisku ale muž o vložené statisíce přišel. "Po měsíci pochopil, že se zřejmě stal obětí podvodníka a přišel věc ohlásit na policii. Pachateli hrozí za přečin podvod trest odnětí svobody na jeden rok až pět let," uzavřel Hejtman.

POLICIE VARUJE

Uvědomte si, že investování do kybernetické měny je samo o sobě rizikové. Pokud se v dané oblasti neorientujete, můžete velice snadno naletět podvodníkům. Pokud se přesto rozhodnete investovat finanční prostředky v dané oblasti, obraťte se raději na renomované a důvěryhodné finanční instituce. V žádném případě neinstalujte do počítače či telefonu aplikace a programy z nedůvěryhodných zdrojů. Nepovolte neznámým osobám přístup do Vašeho zařízení. Zdroj: Policie ČR