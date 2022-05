Chvíli po nedělním obědě řešili strážníci konflikt dvou žen, které si vjely do vlasů v centru Prostějova. Čtyřiapadesátiletá žena nejprve slovně a poté i fyzicky napadla sedmatřicetiletou ženu.

"Mladší z dvojice žen procházela kolem skupinky osob sedících na lavičce a slyšela neslušné výrazy, které se jí osobně dotýkaly. Reagovala úplně stejným způsobem a z místa odcházela," informoval mluvčí městské policie Petr Zapletal s tím, že měl případ pokračování.

Bez předchozího varování přistoupila k mladší ženě starší a fyzicky ji napadla.

"Z incidentu si mladší žena odnesla oděrku na rtu a drobné šrámy v obličeji. Nabídnuté lékařské ošetření odmítla a hlídce uvedla, že v případě potřeby vyhledá lékaře sama," dodává Zapletal. Agresorka se strážníkům k napadení přiznala, protože chtěla potrestat napadenou ženu za slovní urážku svého syna.

Mladičká slečna nechtěla platit

Chtěla se líbit. Slečna mladší patnácti let navštívila v úterních odpoledních hodinách obchod s oblečením v centru města. Na prodejně si vybrala módní tričko, které se ji velice zalíbilo. Nezvolila ale čestný způsob nakupování a zboží ukryla do tašky.

"Pozornost na sebe upoutala, když se pokusila z obchodu odejít bez zaplacení. Prozradily ji bezpečnostní rámy, které spustily alarm. Přivolaná hlídka zjistila odcizené oblečení v celkové hodnotě 299 korun," informoval Petr Zapletal s tím, že strážníci vyrozuměli o celé události rodiče, kterým dívku předali.

Hodoval co hrdlo ráčí

Do restaurace v blízkosti centra města se přišel ve středu najíst a napít devětadvacetiletý muž. Usedl ke stolu a objednával si jídlo a pití. Problém nastal, jak přišla řada na zaplacení útraty.

"Na místo tak byla personálem přivolána hlídka městské policie, která zjistila, že muž zkonzumoval jídlo a nápoje v celkové hodnotě 1 069 korun. Neplatič strážníkům při podání vysvětlení uvedl, že vstupoval do restaurace s úmyslem nezaplatit za účet," uvedl mluvčí městských policistů.

Napitý a najezený chlapík u sebe neměl žádnou finanční hotovost nebo platební kartu a jiným bezhotovostním způsobem zaplatit také nedokázal. Svým jednáním je podezřelý z přestupku proti majetku a své chování bude vysvětlovat u správního orgánu.

Drahou kávu si nevychutná

Na šálek kávy dostala chuť šestadvacetiletá žena a tak se vydala ve čtvrtek do obchodu na nákup svého oblíbeného nápoje. Na prodejní ploše si vybrala tři druhy balení kávy od jedné značky a místo do nákupního košíku je vložila rovnou do připraveného batohu.

"Nepoctivé počínání ženy viděla pozorná ochranka obchodu, která ji po projití pokladní zónou bez zaplacení zastavila. Strážníci zjistili, že hodnota odcizené kávy dosáhla částky 1107 korun," popsal mluvčí Zapletal. Žena odešla z obchodu bez kávy a navíc bude vysvětlovat své jednání u správního orgánu, pro podezření z přestupku proti majetku.

Opilý agresor se ukryl na nádraží

Strážníci vyjížděli ve čtvrtek po čtrnácté hodině do Kostelecké ulice prověřit oznámení o opilém muži, který se měl vysvlékat a navíc rozbít skleněnou láhev. Po příjezdu na místo hlídka také zjistila, že došlo k fyzickému napadení. Agresor po útoku z místa ihned odešel neznámo kam.

"Strážníci získali od svědků popis útočníka, po kterém začali pátrat. Výtržníka se podařilo hlídce dohledat na místním vlakovém nádraží. Čtyřiadvacetiletý muž se při podání vysvětlení ke všem činům přiznal a uvedl, že opravdu fyzicky napadl jiného muže," informoval Petr Zapletal s tím, že všechny zjištěné skutečnosti byly oznámeny Policii ČR, která si celou událost převzala k dalšímu šetření.