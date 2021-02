"V rámci šetření okolností napadení čtyřiačtyřicetiletého muže v obci Krumsín z pátku 5. února 2021, si plumlovští policisté k podání vysvětlení předvolali sedmadvacetiletou ženu z Olomouce. Na obvodní oddělení policie v Plumlově ženu v neděli 14. února 2021 v dopoledních hodinách přivezl její čtyřiadvacetiletý přítel," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Zastavil pod okny.

"S přítelkyní přijel z Olomouce až k obvodnímu oddělení. Tam ji vysadil, odjel dočerpat pohonné hmoty na čerpací stanici u Mostkovic a vrátil se zpět k obvodnímu oddělení," popisuje mluvčí Kořínek.

Jeho opakovaný pohyb přímo pod okny služebny neušel policistům, kteří zjistili, že automobil Opel Astra patří řidiči s platným zákazem řízení. Při následné kontrole se podezření policistů potvrdilo.

Tři zákazy řízení.

"Rozhodnutím Městského úřadu v Bruntále a dvěma rozsudky Okresního soudu v Olomouci má muž uložen zákaz řízení motorových vozidel a to až do června 2023. Muž nezapíral a celou cestu z místa bydliště i cestu na čerpací stanici policistům přiznal. Bez zapírání přiznal i to, že má vysloven zákaz činnosti," doplnil mluvčí.

Provinilec na svou obhajobu uvedl, že řídil raději on, protože přítelkyni bylo nevolno. Další jízdu policisté muži zakázali.

Na základě zjištěných skutečností policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V případě prokázání viny a odsouzení podezřelému za jeho jednání hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.