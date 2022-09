"Policisté muže vyzvali, aby je následoval k lékařskému vyšetření, ale ten i přes poučení lékařské vyšetření odmítl," informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Další hříšník byl odhalen na Šárce

Druhého řidiče s pozitivním testem na amfetamin/metamfetamin kontrolovali policisté o tři čtvrtě na tři odpoledne v ulici Šárka. V tomto případě třiadvacetiletý řidič vozidla Opel s lékařským vyšetřením souhlasil.

Mladík v sobě měl opium

Třetí případ se stal po dvacáté hodině policisté v Olomoucké ulici. Třiadvacetiletý řidič vozidla Škoda měl pozitivní test na THC, kokain a opium. Po výzvě se podrobil lékařskému vyšetření v prostějovské nemocnici.

U lázní odmítl chlapík test

Vysoká pokuta a zákaz řízení hrozí osmadvacetiletému muži, který řídil vozidlo Audi a hlídka ho zastavila v Blahoslavově ulici dvě hodiny před půlnocí.

"Muž se odmítl podrobit testu na přítomnost jiné návykové látky v těle i lékařskému vyšetření. Za odmítnutí podrobení se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn jinou návykovou látkou, mu hrozí pokuta od 25 tisíc do 50 tisíc korun a zákaz činnosti od jednoho do dvou let," informoval mluvčí Hejtman s tím, že stejná sankce hrozí i prvnímu zastavenému řidiči vozidla Volkswagen.

Zbývajícím dvěma řidičům, kteří měli pozitivní testy na jiné návykové látky a podrobili se lékařskému vyšetření, hrozí pokuta od 2,5 tisíc do 20 tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.