Při prohlídce vozidla se odcizené věci nenalezly, zato měl jeho sedmačtyřicetiletý řidič pozitivní test na látku amphetamin/metamphetamin.

"K užití zakázané látky se muž přiznal a uvedl, že v úterý v nočních hodinách užil jednu „lajnu“ pervitinu. Podrobit se lékařskému vyšetření však odmítl. Dalším šetřením policisté zjistili, že muž má uloženy dva zákazy řízení a legálně řídit může až za čtyři roky," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Pro své jednání je muž nyní podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a přestupků podle zákona o silničním provozu. Za uvedený přečin mu v případě prokázání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Za přestupky řízení pod vlivem zakázané látky a odmítnutí se podrobit odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění ovlivnění navíc pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení na dobu od jednoho roku do dvou let.