Naivní žena splakala nad výdělkem. O pár tisíc korun se nechala připravit padesátnice z Prostějova.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lada Součková

"V době od začátku června do pátku minulého týdne, kdy pojala podezření, že by se mohla stát obětí podvodu. Komunikovala prostřednictvím internetu s lidmi ze zahraničí, kteří jí slíbili poslat 2 700 000 amerických dolarů," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že to nebylo zadarmo.