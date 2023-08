Scéna jako z amerického krimi filmu se odehrála ve čtvrtek v noci v Prostějově. Skupina hladových lidí se dožadovala v jednom z rychlých občerstvení pozdní večeře v podobě kebabu. Nechtěli vzít na vědomí, že je po zavírací hodině. Jeden z členů party brutálně napadl pracovníka provozovny a zbil ho do bezvědomí. Policisté násilníka vypátrali hned následující dopoledne a uvalili na něj vazbu. Za loupež mu hrozí až deset let za mřížemi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Za násilný trestný čin skončil čtyřiadvacetiletý muž ve vazbě. "Přibližně ve 21.30 pracovník rychlého občerstvení uklízel v prodejně. K zadním otevřeným dveřím přišel dotyčný ještě s dalšími osobami a dožadoval se kebabu. Pracovník mu odpověděl, že už má po zavírací době, všechno uklizené a odmítl mu vyhovět," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Policie pátrá po dvou ženách a dvou mužích z Prostějovska. Neviděli jste je

Reakce byla nečekaná, násilník se začal chovat agresivně, poškozeného zatlačil do provozovny a fyzicky ho napadl. Po nějaké době se zbitý muž probral z bezvědomí v prostoru kuchyňky a přivolal pomoc. Navíc zjistil, že mu v pokladně chybí minimálně šest tisíc korun.

Násilník byl rychle dopaden

"Ihned se rozjelo pátrání po pachateli. Netrvalo dlouho a v pátek dopoledne skončil útočník na služebně. Vzhledem ke zjištěným okolnostem byl z naší strany vydán podnět na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce návrh podal a soudce jej akceptoval," doplnila Zajícová.

Obviněný byl z cely převezen do vazební věznice, kde bude čekat na rozhodnutí soudu. Za trestný čin loupež mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.