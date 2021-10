Starší muž vykládal v Kralicích z firemního vozidla zboží a po vykládce si viditelně odložil bankovky v hodnotě dvanácti tisíc korun na sedadlo spolujezdce.

"V okamžiku, kdy zavíral dveře u spolujezdce, otevřely se dveře na straně řidiče a neznámý chmaták sebral peníze a dal se na útěk. Po pár metrech, aby poškozeného zabavil, odhodil část peněz, které si okradený hned posbíral. Pachatel zatím nasedl do auta a z místa ujel," popsala krádež policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Neváhal pomoci

"Celou událost viděl muž, kterému nebylo lhostejné, co se stalo, nasedl do svého vozidla a jel za autem až do Bedihoště, kde se mu podařilo zloděje dohnat a auto zastavit. Aby měl pachatel klid, hodil po pronásledovateli zbylé peníze z lupu a odjel," dodala policejní mluvčí.

Svědek se vrátil zpět do Kralic a zbylou hotovost okradenému řidiči vrátil. Poškozený se naštěstí s celým odcizeným finančním obnosem zase shledal a nevznikla mu žádná škoda.

Oba nezávisle na sobě případ oznámili a přivolali policii. Událost policisté šetří pro trestný čin krádež.