"Muž ji požádal o zapůjčení peněz s tím, že by mohl velmi výhodně zakoupit tvrdý alkohol, konkrétně Jacka Danielse. Bydlí prý nedaleko a ženě by hotovost vrátil do půl hodiny. Aby ale neměla strach, že by přišla o peníze, nechá jí svazek klíčů od svého auta a od bytu," popsala podvod policejní mluvčí Miluše Zajícová s tím, že žena podlehla jeho „šarmu“ a ze svého mu půjčila 1 500 korun.