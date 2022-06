"Mladší útočník srazil staršího na zem, kde do něho kopal, bil po celém těle a tím mu způsobil velmi vážná zranění. Potom se přemístili do bytu poškozeného, kde pachatel využil bezvládného stavu oběti a ukradl jí 38 tisíc korun a pak zmizel," informovala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Napadení bylo oznámeno až následující den ráno. "Během dopoledne jsme na základě informací a rychlé operativní činnosti zadrželi podezřelého a převezli na služebnu. Pak končil v policejní cele," dodala mluvčí.

Sazba tři až deset let

Násilníkovi hrozí deset let za mřížemi.

"Bylo mu sděleno podezření ze dvou trestných činů, a to krádeže a těžkého ublížení na zdraví. Hrozí mu trest odnětí svobody od tří do deseti let," uvedla Zajícová.

Obviněný byl eskortován do vazební věznice, kde zřejmě zůstane do rozhodnutí soudu.