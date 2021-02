Ve čtvrtek krátce před půlnocí viděli policisté obvodního oddělení Němčice nad Hanou ve Výšovicích osobní automobil Saab 9-3, který jel zjevně nepřiměřenou rychlostí.

"Vozidlo se čtyřčlennou posádkou se policisté pokynem daným z vozu zapnutím majáku a rozsvícením červeného nápisu „STOP“ pokusili zastavit. Řidič výzvu neuposlechl a policistům začal ujíždět," informoval policejní mluvčí František Kořínek.

Dlouhá honička a drogy. Policisté ujíždějící vůz pronásledovali přes několik obcí.

"Oklikou se vrátili zpět do Výšovic, kde už na ujíždějící čekala druhá policejní hlídka. V bezvýchodné situaci tak řidič musel zastavit a podrobit se kontrole," doplnil mluvčí Kořínek.

Při kontrole policisté zjistili, že třicetiletý muž z Břeclavi má rozhodnutím Městského úřadu v Židlochovicích uložen zákaz řízení, a to až do července příštího roku. Provedeným testem u něho navíc zjistili přítomnost látek THC a amphetamin/metamphetamin.

Pro své jednání je muž nyní podezřelý z několika dopravních přestupků a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za přestupky mu hrozí pokuta a prodloužení zákazu řízení. Za uvedený přečin pak trest odnětí svobody až na dva roky.

Stejný vůz a jiný řidič. Ve 23:35 hodin policisté obvodního oddělení Prostějov 2 kontrolovali opět ve Výšovicích stejný automobil.

"Tentokrát ho řídil devatenáctiletý člen posádky vozu. Mladík z Brna uložený zákaz řízení neměl, ale jinak silniční kontrola probíhala stejně jako u jeho kamaráda," popisoval mluvčí.

Provedený test také ukázal přítomnost látky amphetamin/metamphetamin a řidič přiznal, že 28. ledna vykouřil cigaretu marihuany a nosem vdechl pervitin. Pro své jednání je mladík nyní podezřelý z přestupku podle zákona o silničním provozu se sankcí zákaz řízení na dobu od 6 měsíců do 1 roku a pokutou v rozmezí od 2 500 do 20 tisíc korun. Další jízdu mu policisté zakázali.

Pokoušeli štěstěnu i potřetí. O patnáct minut později byl Saab zastaven ve stejné obci potřetí.

"V tomto případě řídila devětadvacetiletá žena z Brna, která také přes test na přítomnost jiných návykových látek neprošla. Také u ní totiž policisté zjistili přítomnost látky amphetamin/metamphetamin. Žena s výsledkem testu souhlasila a přiznala, že v pondělí 1. února nosem vdechla pervitin," komentoval neobvyklou drzost František Kořínek.

Kontrolovaná žena odborné lékařské vyšetření odmítla. Pro své jednání je nyní podezřelá z přestupku podle zákona o silničním provozu, za který jí může být uložena pokuta od 25 do 50 tisíc korun a zákaz řízení od jednoho roku do dvou let. Navíc na místě přišla o řidičský průkaz a další jízdu jí policisté pochopitelně zakázali.

"Čtvrtý spolujezdec už se odjet z místa neodvážil a tak vozidlo na místě stálo ještě v pátečních dopoledních hodinách," uzavřel policejní mluvčí.