V oblasti automobilových karoserií se můžeme setkat s velkou spoustou termínů, které buď nejsou úplně jasné, nebo jejich význam není tak jednoznačný, jak se na první pohled zdá. Určitě jste slyšeli o dvou, tří, čtyř nebo pětidveřových autech – přitom vám ale počet dveří úplně neseděl. Stejně tak už jste možná slyšeli o dvouprostorové nebo tříprostorové karoserii. Že nevíte, co to znamená? Všechno vám níže vysvětlíme.

Škoda Octavia jako kombi a liftback - obě provedení mají pětidveřovou, dvouprostorovou karoserii | Foto: Se svolením Škoda

V první řadě se podíváme na ty „prostory“ automobilové karoserie. Každá karoserie normálního osobního auta je přinejmenším dvouprostorová, protože má oddělený motorový prostor a dále kabinu pro posádku a zavazadla. Jenže u automobilů, jako jsou například sedany nebo kupé, je prostor mezi kabinou a zavazadelníkem napevno oddělen, a v tom případě se bavíme o tříprostorové karoserii.

Velmi zjednodušeně si můžete představit, jak namaluje auto malé dítě. Když mu dáte do ruky pastelku, zpravidla namaluje v zásadě sedan s odstupňovanou zádí a tříprostorovou karoserií – prostor pro motor, prostor pro posádku, prostor pro zavazadla.

Klasický sedan, jako například Toyota Camry, má tříprostorovou karoserii s pevně odděleným zavazadelníkemZdroj: Se svolením Toyota

Jenže pozor. Ne všechna auta, která mají výraznou (laicky občas „kufrovou“) záď jsou tříprostorová. Například Škoda Octavia, byť má záď odstupňovanou, je ve skutečnosti dvouprostorovým autem. Prostory pro posádku a zavazadla jsou totiž spojené. A tady se dostáváme k počtu dveří.

Když se řekne „čtyřdveřová“ nebo „pětidveřová“ karoserie, počítají se ty dveře, kterými se dostanete do prostoru pro posádku. To jsou pochopitelně standardně čtyři boční dveře, a pak záleží na tom, zda se „zadními dveřmi“ rozumí jen víko kufru, nebo celá záď výklopná se zadním oknem. Tříprostorové sedany jako je třeba Toyota Camry jsou čtyřdveřové, neboť víko kufru vede skutečně jen do kufru (sklopná sedadla se nepočítají). O pětidveřových autech pak hovoříme v případě dvouprostorových liftbacků jako je Octavia, nebo stejně dvouprostorových hatcbacků jako je Volkswagen Golf. Mezi pětidveřová dvouprostorová auta spadají také třeba všechna kombi a SUV.

U čtyřdveřové Toyoty Camry s tříprostorovou karoserií se víkem kufru dostaneme pouze do odděleného zavazadelníkuZdroj: Se svolením Toyota

Škoda Octavia má ve verzi liftback sice odstupňovanou záď, ale víko zavazadelníku se vyklápí i se zadním oknem, a prostor pro posádku není od zavazadelníku oddělen. Jedná se tedy o pětidveřové, dvouprostorové auto.Zdroj: Se svolením Škoda

Úplně stejně funguje rozdíl mezi autem dvoudveřovým a třídveřovým. Dvoudveřová auta – typicky kupé nebo kabriolety a roadstery bez střechy – jsou taková, která mají dvoje boční dveře pro posádku, a pak víko do samostatného odděleného zavazadelníku. Jejich karoserie je tím pádem tříprostorová.

Třídveřová auta jsou potom hatchbacky s jen jedním párem bočních dveří, a zadním víkem výklopným včetně skla, kterým se dostanete do kufru spojeného s prostorem pro posádku. Karoserie je tedy dvouprostorová.

Volkswagen Golf je klasický hatchback. Jeho karoserie je dvouprostorová a víko zavazadelníku se počítá jako další dveře. Kdyby měl jen jeden pár bočních dveří, půjde o třídveřové auto.Zdroj: Se svolením Volkswagen

BMW řady 4 je klasickým zástupcem kupé. Má jeden pár bočních dveří a oddělený zavazadelník, jehož víko se nepočítá jako dveře. Auto je tedy dvoudveřové.Zdroj: Se svolením BMW

Na závěr ještě stojí za zmínku, že ve velmi omezené míře existují (nebo spíš existovaly) i vozy s jednoprostorovou karoserií. Mezi ně lze počítat třeba minibusy, u nichž se motor nacházel pod podlahou kabiny. Na dnešním trhu běžných osobních vozů je ale nenajdeme.

Cupra Ateca je klasickým SUV s pětidveřovou, dvouprostorovou karoserií. Takto koncipovanou karoserii mají všechna dnešní SUVZdroj: Se svolením Cupra

Snad jste si v počtu prostorů karoserie a počtu dveří udělali trochu pořádek. Příště zajdeme o něco dál a podíváme se na názvosloví typů karoserie. Zde totiž ve velkém vstupuje do hry marketing automobilek, takže se můžeme často setkávat s názvy jako „čtyřdveřové kupé“, „shooting brake“ nebo „crossover“, z nichž může jít řadě lidí hlava kolem.