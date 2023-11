Kouření, nezdravá strava a málo spánku. To jsou společně s nedostatkem pohybu největší příspěvky ke vzniku diabetu. Do rizikové skupiny patří nejen lidé nad 40 let, ale také malé děti, pro které byl dříve typický diabetes 1. typu, ale změnou stravovacích návyků, nedostatkem pohybu a přítomností nadváhy a obezity se ale u dětí stále častěji rozvíjí i diabetes 2. typu.

Nepomohl ani covid

Také pandemie covid-19 a lockdowny, které s ní souvisely, výrazně změnily životní styl značné části populace všech věkových kategorií. I v této souvislosti se počet nově zjištěných diabetiků navyšuje.

"Každý člověk by měl dbát na prevenci diabetu a nezvyšovat si tak jeho riziko. Pro začátek stačí dodržovat zdravý životní styl, nekouřit, pít neslazenou vodu, mít pravidelní pohyb a v neposlední řadě nezanedbávat již zmiňované preventivní zdravotní prohlídky," uzavírá edukační sestra prostějovské nemocnice.