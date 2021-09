„Bohužel dokument přesně vystihuje postoj některých porodníků vůči ženám a znovu ukazuje jejich úsilí držet oblast čistě ve svých rukou. Dokument plně opomíjí i roli porodních asistentek, které mají vysokoškolské vzdělání a pokud porod probíhá dobře, jsou zcela kompetentní ho vést. Tak jako je to běžnou praxí v zahraničí, kde porodní asistentka provází ženu i celým těhotenstvím. V Česku je ale pozice porodních asistentek stále pošlapávána,“ dodává Smolíková.

Předsedkyně České ženské lobby a zároveň místopředsedkyně Rady vlády pro rovnost žen a mužů Marta Smolíková předala otevřený dopis zmocněnkyni vlády pro lidská práva Heleně Válkové. Připustila také, že by se dokumentem, pokud ČGPS ČLS JEP svůj postoj nezmění a neomluví se, mohla Rada zabývat, případně zváží, zda záležitost nepřednese ministerstvu zdravotnictví.

Zpochybnil, že by kritici byli o poznatcích nejmodernějších poznatků informováni lépe, než odborníci. „Na výpady proti českému porodnictví, které je stále na světové špičce, jsme si již za léta jejich trvání zvykli,“ dodává Vladimír Dvořák.

„Vím, chci věřit, že drtivá většina lékařů takto nesmýšlí. Zcela jistě takto nesmýšlí personál Porodnice Fakultní nemocnice Ostrava - to garantuji,“ říká docent Šimetka, který je přednostou zmíněného gynekologicko-porodnického oddělení ostravské FN.

„Na ženě je vždy to finální rozhodnutí, jakou a jestli vůbec nabízenou službu využije. V tomto ohledu je potřeba klást velký důraz na komunikaci poskytovatele a příjemce péče, na edukaci a informovaný souhlas,“ doplňuje.

Česká ženská lobby napsala otevřený dopis a požaduje za neuctivý příměr omluvu a revizi celého dokumentu, protože shledala, že dokument nereflektuje platnou legislativu, ani nejnovějšími poznatky vědy a doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO). Mezi podepsanými je i poslankyně Olga Richterová (Piráti).

Specializovanému zdravotnickému pracovišti přisuzuje metodika roli školy, porodnici pak přirovnává k odjezdu do školy v přírodě nebo školní výlet, odkud se po „prázdninách-šestinedělí“, vrátí zdravá žena se zdravým dítětem zpět domů.

Co je jádrem sporu? Kritizovaný odstavec je uvedený v postupech pro takzvanou dispenzární prenatální péči. Lékaři v něm vysvětlují role a vztahy mezi registrujícím gynekologem, specializovaným pracovištěm, porodnicí a plátci zdravotní péče.

Mezi lékaři, porodními asistentkami i ochránci lidských práv to vře. Důvod? Česká gynekologická a porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) nedávno schválila nová doporučení pro tzv. komplexní péči o těhotné ženy. Podle kritiků ale jedna textová část dokumentu přisuzuje ženám neuctivou pozici. Napsali proto otevřený dopis, ve kterém po gynekologické společnosti žádají omluvu a revizi dokumentu, věcí se možná budou zaobírat vládní výbory. Lékaři si ale stojí za svým, kritiku odmítají.

