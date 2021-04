Tereza Hodycová je lékařka a psychoterapeutka, která se ve své praxi pravidelně setkává s lidmi s oslabeným imunitním systémem. Velmi často se přitom ukáže, že za problémy stojí dnes úplně obyčejné věci, jako stres, únava či psychické obtíže.

Imunitu posiluje pohyb i zdravá strava. | Foto: Shutterstock

Před časem proběhl výzkum, který prokázal, že v imunitním systému hraje větší roli než genetika způsob našeho života – strava, stres, otužování… Do jaké míry lze podle vás ovlivnit dobře fungující imunitní systém?

Jde o to, co si představujeme pod pojmem genetika. Geny, přesněji řečeno DNA a biologické procesy, které z toho vyplývají, můžou téměř za vše. Dobrá zpráva ale je, že přestože nelze změnit konkrétní strukturu DNA, lze právě životním stylem ovlivňovat, jak budou fungovat všechny ostatní biologické procesy, které geny budou aktivní a které nikoli. Laicky řečeno, závisí hlavně na tom, jaké pohodlí a podmínky připravíme v „domečku“, kde bydlí naše DNA – v buňkách, ve vnitřním prostředí našeho těla. A toto vybavení „domečku“ zajišťujeme právě stravou, dostatečnou pohybovou aktivitou, spánkem a odpočinkem celkově. Je dobré si uvědomit, že veškeré procesy v těle spolu nějak souvisejí. Základní řídicí systémy – nervový, hormonální a imunitní – jsou velmi úzce propojeny. Jakmile ovlivníme jeden z nich, ať už kladně, nebo záporně, dopad to bude mít na všechny tři. Mým doporučením je vnímat potřeby svého těla a tím vlastně nelézt dobře fungující imunitě do zelí, neničit ji přetěžováním psychiky, chemickou stravou či nepřirozeným sedavým způsobem života.