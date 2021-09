Učíte se dýchat zhluboka, do břicha, což zrovna my, Evropané, moc neumíme a ani o tomhle způsobu dýchání moc nevíme. Ale možná právě vy budete mezi těmi, kteří ho zvládnou a s ním i celé cvičení.

Lekce vypadají jako když cvičíte ve vodě. Pohyby na sebe navazují, všichni kolem vás působí klidně a soustředěně. Vše plyne a vše má svůj důvod. Svaly musejí být uvolněné, břicho, hrudník i ramena. To vyžaduje velké soustředění. Abyste zvládli všechny navazující pohyby, musíte zapojit paměť a přitom zapomenete na všechny tlaky a stresy.

Jeho výhodou je také to, že se naučíte správně dýchat, správně stát i správně zatěžovat tělo. Taj-či doporučují lékaři jako doplněk k rehabilitacím a pro zlepšení zdravotního stavu u řady nemocí, jako jsou například choroby srdce, plic nebo zraku. Může vás zbavit migrény, bolestí kloubů i ztuhlosti svalů.

Zní to možná děsivě, ale rozhodně se nemusíte bát, jde o cvičení mírumilovné, které posiluje tělo a pěstuje ducha.

