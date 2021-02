Projevy akné, ke kterým kromě pupínků patří i zmíněné černé tečky, podráždění a věčně se lesknoucí pleť, většinou samovolně zmizí, jakmile člověk překročí dvacítku. Přesto existuje poměrně dost žen (i mužů), uvádí se asi 40 procent, pro které trápení s uhry neskončí ani po třicítce. Anebo se u nich pupínky po letech klidu třeba znovu objeví.



Mohou za to hormony a genetika

Důvodů je víc – za hlavní viníky akné u dospělých dermatologové označují hormonální výkyvy a genetiku. „Na vzniku akné se podílí mnoho faktorů, mezi ty nejdůležitější řadíme dědičnost, hormonální vlivy, zvýšenou produkci mazu, pomnožení bakterií a poruchy rohovění buněk. Na přetrvávání akné do dospělosti mají vliv především genetika a hormonální výkyvy. Pokud se tedy vyskytuje akné v rodině, s větší pravděpodobností se objeví i v dalších generacích,“ vysvětluje korektivní dermatoložka Edita Jatšová z pražského Laserového centra Anděl.

Typicky se pupínky objevují ve chvíli, kdy se po letech rozhodnete vysadit antikoncepci. Stejně tak se to děje po porodu, případně i v období menopauzy, kdy hormony kolísají. Pupínky vás mohou trápit také cyklicky před menstruací a v jejím průběhu. Jakmile se však rozházené hormony podaří vyladit, problémy s pletí obvykle ustupují.



Jídlo jako lék

Velký podíl na vzniku pupínků ovšem mají i stres a životní styl. Pokud tedy kouříte, nepravidelně a nezdravě jíte, holdujete kávě a málo pijete či spíte, jen pupínkům nahráváte. Zatímco v pubertě ještě člověk mohl doufat, že se pupínky jednoho dne začnou samy vytrácet, pro akné v dospělosti to neplatí. Většinou je třeba řešit ho komplexně, systematicky a často s pomocí dermatologa, případně i gynekologa. Základem je ale vždycky to, jak o sebe celkově pečujete. V první řadě se tedy pokuste vrátit tělo do rovnováhy a zbavit se stresu a zlozvyků, které by se na stavu vaší pleti mohly odrážet.

Snažte se zdravě jíst – vyhýbejte se zejména jednoduchým cukrům, které mohou způsobovat hormonální výkyvy v těle a ovlivňovat tak i tvorbu kožního mazu. Někdy může pomoci i vynechání lepku či kravského mléka. Dostatečně pijte a spěte a pokuste se omezit, nebo ještě lépe úplně vyloučit kávu, cigarety a alkohol. Zažíváte-li v práci i mimo ni příliš mnoho stresu, zaměřte se na jeho kompenzaci – choďte co nejčastěji do přírody, meditujte, cvičte jógu.

Poctivá péče

Důležitý je samozřejmě i správný výběr kosmetiky. Pro tu je nejlepší zajít do lékárny. To proto, abyste předešli podráždění už tak dost podrážděné pokožky. Lékárenská kosmetika je většinou šitá na míru citlivé pleti, což je plus i pro tu aknózní. Velmi dobrých výsledků ale můžete dosáhnout i s tou přírodní, byť u ní je na první známky pokroku většinou třeba déle čekat.

Obecně se vyplatí hledat v přípravcích kyseliny azelaovou, mléčnou, glykolovou a salicylovou – napomáhají zprůchodňovat ucpané póry a jemně odstraňují odumřelé kožní buňky, které vzniku pupínků pomáhají. Skvělé jsou ovšem i retinoidy nebo niacinamid. Z přírodních složek fungují konopí, tea tree nebo třeba levandule.

Základem vaší kosmetické výbavy by měly být přípravky k čištění pleti – odličovač, čisticí gel či pěna a tonikum. I když k tomu problematická pleť může svádět, je velmi důležité nevynechávat ani hydrataci v podobě odlehčeného krému či fluidu. Pokud je totiž pleť přesušená, akné to paradoxně ještě zhorší. Nebojte se vyzkoušet ani pleťové oleje určené na aknózní pleť – ačkoli se to nezdá, mohou mastné pokožce velmi výrazně ulevit.

Pleť při čištění ani jindy nedřete, nesahejte si v průběhu dne do obličeje, abyste si do pupínků zbytečně nezanesli bakterie, alespoň dvakrát týdně měňte ručník, kterým si otíráte tvář, a hlavně: nikdy si pupínky nevymačkávejte. Předejdete tím dalšímu podráždění, infekci a vzniku drobných jizviček, kterých by vás pak musel zbavit dermatolog.

Trpíte-li na pupínky cyklicky, tedy před menstruací a v jejím průběhu, nebojte se v kritické části cyklu zvolit kosmetické přípravky pro mastnější pleť – většinou stačí odlehčit krém a sáhnout po ‚protipupínkovém‘ toniku.



Buďte trpěliví

Pustíte-li se do boje s akné, obrňte se trpělivostí. Obrat k lepšímu se většinou dostaví až v řádu měsíců, což může být frustrující. Pokud si ani po čtvrt roce nevšimnete pokroku nebo je-li vaše akné obzvláště silné, navštivte lékaře.

„Dermatologem navrhovaná léčba může být buď celková, nebo lokální. K celkové léčbě je nutné přistoupit u velmi těžkého průběhu akné na velké ploše a při hormonálních problémech. Nejčastěji se pak nasazuje vhodná antikoncepce, často v kombinaci s deriváty vitaminu A, které ovlivňují mazotok a odlučování rohových buněk. Při výrazné zánětlivé reakci se zvažuje nasazení antibiotik,“ přibližuje možnosti, jak se s pupínky vypořádat, dermatoložka Jatšová.

Kromě toho mají dermatologové i spoustu dalších možností, jak stav pleti zlepšit. „Akné také ošetřujeme světlem specifické vlnové délky, která zabíjí bakterie způsobující pupínky, nebo laserem. Laserový paprsek ošetřuje rozšířené mazové žlázy a brání jejich praskání. Laserové paprsky jiných vlnových délek pak léčí propadlé jizvy či začervenalé stopy po akné. Účinným prostředkem v léčbě akné je i chemický peeling, který odlučuje zátky v mazových žlázách a umožňuje tak volný odtok mazu,“ doplňuje dermatoložka Jatšová.



Pupínky pod rouškou

Stávající povinnost nosit roušku nebo respirátor pokožce trpící akné příliš nenahrává. Naopak, pokud jste v ní nuceni strávit delší dobu, většinou stav pleti zhoršuje. „Nošení roušky má bezesporu neblahý vliv na pokožku. Stávající problémy se většinou zhoršují a i u zdravé kůže se může objevit akné. Krytí rouškou totiž vede ke zvýšenému pocení a následně i ke zhoršení odpařování potu. Dalším problematickým momentem je mechanické tření kůže v místě kontaktu s rouškou, či dokonce tlaku v případě respirátoru,“ vysvětluje korektivní dermatoložka Edita Jatšová z Laserového centra Anděl.

Zakrývat si nos a ústa je ovšem nutnost. Jak tedy pleti ulevit? Podle dermatoložky je důležité věnovat pozornost výběru roušky. „Vhodnější se zdají být roušky jednorázové. Pokud budeme nosit roušku textilní, pak by měla být z prodyšného materiálu, měli bychom ji často měnit a prát s důrazem na pečlivé vymytí všech potenciálních saponátů a dalších chemikálií,“ radí lékařka.