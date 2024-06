Spoustu skvělých zážitků malým i velkým cestujícím v sobotu 8. června nabídnou jízdy zvláštním vlakem taženým parní lokomotivou Rosnička. Historická souprava pojede i na trati z Olomouce do Prostějova. Svézt se mohou cestující z Olomouce i do Domašova nad Bystřicí či Přerova.

Den železnice, 140 let trati Olomouce - Čelechovice na Hané | Video: Zdeněk Vysloužil

Zvláštní vlaky tažené parní lokomotivou Rosnička 464.202, která je majetkem Národního technického muzea, v sobotu pojedou z olomouckého hlavního nádraží hned třemi směry.

První jízda do Prostějova

V 8.30 hodin odjíždí do Prostějova, v 11.27 hodin vyrazí z Olomouce malebným údolím řeky Bystřice do Domašova nad Bystřicí. V 15.20 hodin je odjezd z Olomouce do Přerova. Do Prostějova a Přerova pojede unikátní patrová jednotka Bp.

Jízdenky přímo ve vlaku

Ve zvláštním vlaku jsou v prodeji pouze jednosměrné jízdenky, ceny se odvíjí podle ujeté vzdálenosti.

Jízdenky se budou prodávat přímo ve vlaku, pořadatelé akce upozorňují na to, že platba je možná pouze v hotovosti. Dětské kočárky bude v parním vlaku možné přepravovat jen do vyčerpání kapacity, přeprava jízdních kol je vyloučena.

Pro všechny zájemce bude v sobotu od 9 do 16 hodin přístupný také olomoucký depozitář ČD Muzea.

Jízdní řád zvláštního vlaku, sobota 8. června

směr Prostějov:

- odjezd z Olomouc, hlavní nádraží v 8.30 hodin (příjezd Prostějov v 8.59 hodin)

- odjezd z Prostějov, hlavní nádraží v 9.30 (příjezd Olomouc v 10 hodin)

směr Domašov nad Bystřicí

- odjezd z Olomouc, hlavní nádraží v 11.27 hodin (příjezd Domašov nad Bystřicí ve 12.15 hodin)

- odjezd z Domašov nad Bystřicí ve 13.16 hodin (příjezd Olomouc, hlavní nádraží ve 13.59 hodin)

směr Přerov

- odjezd z Olomouc, hlavní nádraží v 15.20 hodin (příjezd Přerov v 15.50 hodin)

- odjezd z Přerov v 16.10 hodin (příjezd Olomouc, hlavní nádraží v 16.38 hodin)

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil