„Rád bych do něčeho trošku většího, uvidím, jestli se to podaří ještě letos,“ říká Kollarovič.

Mercatino vybudoval podle toho, co viděl v Itálii, kde nějaký čas pobýval. Však také název jeho podniku pochází z italského jazyka, znamená tržiště.

Prodejna v olomoucké ulici Hanáckého pluku se zaměřuje na věci kulturního charakteru, výkup pozůstalostí a dědictví, a kromě výkupu nabízí také komisní prodej.

„První knihy, které jsem kupoval zhruba v patnácti letech a na které jsem měl peníze, byly z výprodeje Kopřivnické knihovny. Dvě koruny za kus. Přišlo mi to neuvěřitelné, skoro zadarmo. Pamatuju si Bídníky z edice Knihovna klasiků. Musel jsem si ověřit, jestli to opravdu stojí dvě koruny. Řekli mi, že ano, ale stejně jsem jim dal dvacet korun, protože i tak mi to přišlo neuvěřitelně levné. Z tohoto výprodeje vzešla část mé první sbírky,“ říká Kollarovič.

Italské zkušenosti

„Největší zkušenosti s prodejem jsem získal v Itálii, kde jsem prodával na nelegálním černém trhu v centru města Janov, který se otevíral pod širým nebem každý den na jiném místě a v jinou dobu. Jeho trvání podmiňoval příjezd policejní hlídky,“ vzpomíná Kollarovič.

Většina kupců a prodejců na tomto trhu byli lidé ze severní Afriky, přistěhovalci a bezdomovci, kterým jsem byl po celou dobu v Italii také.

Místní domorodci jej nazývali „Mercato dei poveri“, což je v překladu trh chudých lidí.

„Všichni lidé věděli, odkud ty věci bereme. My, kteří jsme tam prodávali nebo pravidelně nakupovali, jsme to nazývali „Mercato“, což znamená jednoduše obchod. Byl to dobrý kódový název. Když jste obyčejnému Italovi řekli, že pracujete na Mercatu, tak si pod tím mohl představit tisíc věci, ale mezi přistěhovalci se přesně vědělo, že Mercato je jen jedno, a to v centru města. Mělo největší kouzlo a každý den strávený tam byl obrovským a nezapomenutelným zážitkem. Mnoho z lidí, kteří tam prodávali, vůbec nechápalo, co mezi nimi dělám. A musím se přiznat, že ze začátku jsem to také nechápal. Dnes je Mercato, kde se prodávaly věci z popelnic v centru města Janov, uzavřeno, a svým způsobem je to velká škoda, protože to bylo místo, které mělo absolutní smysl,“ podotýká.

Další zkušenost, která mu pomohla, byla ta, že objevil prodejnu velkého bazaru.

„Mnoho věcí, které jsem nestíhal prodávat v centru na Mercatu, jsem mohl prodávat v „Mercatino dell'usato“. Objev těchto obchodů mě ohromil. Nemohl jsem uvěřit, že mi někdo dá padesát procent bez dalších poplatků jen za to, že se prodá nějaká moje věc. Díky tomu, že moje zdroje byly neomezené a oni prodávali moje věci každý den od rána do večera, to byla skvělá možnost jak si jednoduše přivydělat nějaké peníze. Byla to pro mě obrovská inspirace, stejně jako další desítky bazarů a antikvariátů po celé Itálii,“ říká Kollárovič.

Knihy, porcelán, gramodesky

Původně, když v roce 2016 obchod v centru Olomouce otevřel, plánoval něco podobného, ale dnes už to není jeho cílem.

„Neumím to dělat úplně ve velkém, bezmyšlenkovitě, brát úplně všechno. Potřebuji mít přehled o tom, co máme, co bereme a od koho ty věci jsou,“ podotýká.

Knihy nejsou jedinou komoditou, která se v jeho obchodě objevuje.

„Lidé mají doma dost věcí, které potřebují pomoct prodat. Knížky nejsou jediné, co mě zajímá. Porcelán a sklo patří do Mercatina stejně jako knihy a gramodesky. Nejen, že se to prodává dobře, ale vytváří se tím pro Mercatino potřebná diverzita, která přitahuje větší množství zákazníku,“ vysvětluje.

Podnik otevřel ve městě, kde už antikvariátů nebo bazarů fungovalo dost.

„Díky tomu, že jsme chtěli otevřít druh obchodu, který tady není, jsem obavy o tom, jestli mě to uživí, neměl. Krize byla v době covidu, ale to jsme naštěstí rozjeli e-shop, takže jsme to nějak přečkali, i když to bylo nejtěžší období,“ vysvětluje.

Bez e-shopu to nejde

Samozřejmě je důležité, aby se dobře orientoval ve všem, s čím obchoduje.

„Knížky, porcelán, sklo, desky, je toho strašně moc. Je důležité si neustále rozšiřovat znalosti. Díky těmto znalostem a zkušenostem můžeme nabízet lidem výkup a prodej širšího množství věcí,“ říká Kollarovič.

Největší zájem z nabídky Mercatina je o gramofonové desky, ale své zákazníky má i další sortiment.

„E-shop je důležitý, a bez něho to nejde. Dlouhou dobu jsem prodával bez něj, ale dnes si to nedokážu představit. Jsou věci, které se prodávají dobře tam, a zase věci, které se prodávají mnohem lépe na prodejně. Díky e-shopu je to dokonale vyladěné. Během covidu jsem chvíli uvažoval, že budu mít jen sklad a e-shop, ale bez kamenné prodejny by to nemělo smysl. To je základ a bez toho to prostě nejde,“ podotýká.