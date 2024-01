Zábřežský kulturní dům je před rekonstrukcí vyklizený. Z velkého sálu zmizely židle i reflektory. Jedna z mála věcí, která třetí lednovou neděli zůstávala na svém místě, byla opona. Že jsou dva rozměrné kusy textilie významné, napovídá malý štítek s nápisem „art protis“ našitý na jejím rubu.

Unikátní dílo z brněnské Vlněny

„Původně jsem si myslel, že je to firma, ale je to umělecká technika. Byla vynalezena během 60. let v Česku. Jejími průkopníky byli manželé Slavíčkovi. Formou nástěnných textilií tuto unikátní techniku realizovali v brněnském závodu Vlněna. Tamní provoz 02 byl jediné místo na světě, kde se art protis tkalo. Tato textilní technika byla patentovaná, dostala medaile na světové výstavě v sedmašedesátém roce v Montrealu a v sedmdesátém v Osace,“ komentoval údaje uvedené na štítku jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk David.

Dílo manželů Slavíčkových z roku 1971 čeká kompletní obnova

Na úterý 23. ledna bylo naplánováno sejmutí opony, narolování na šestimetrový tubus a převoz restaurátorské dílny v Jindřichově Hradci. „Protože je opona nadčasová a poměrně zachovaná, pozvali jsme si odborníka. Konstatoval, že je to opravdu unikát, jednak z hlediska zpracování, jednak kvůli velké ploše. Oba kusy mají dohromady zhruba devadesát metrů čtverečních,“ poznamenal Zdeněk David.

Opona projde obnovou ve firmě Alteliéry tapiserií

„Jednak se bude čistit, jednak bude nutné odstranit drobné uvolněné materiály. Budou se opravovat místa, kde je materiál vytrhaný, spodní části, které jsou odřené, se musí obšít. Z opony bude demontována podšívka, pak proběhne čištění, vloží se nová podšívka a protipožární apretace,“ popsal plánovaný postup prací majitel dílny Jan Fidler.