Oblíbené science centrum Pevnost poznání bude mít pro středoškoláky otevřeno od 9 do 17 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne od 9 do 14 hodin informační materiály či univerzitní produkty a při předložení ISIC karty slevu ve výši 10 procent.

Návštěvníci UP budou moci také zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V menze Šmeralova se bude konat prezentace kolejí a menz, od 11 do 14 hodin se tam budou servírovat obědy. Otevřená budou i vybraná bistra FreshUP.

Přehled informačních bloků o studiu:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22) 9:00–9:30, 11:00–11:30 Seznamte se s CMTF – infoblok o studiu (aula, 1. patro)

Lékařská fakulta UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy) 9:30, 11:30 Seznamte se s LF – infoblok o studiu (Velká posluchárna)

Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10) 10:00–11:00, 11:30–12:30 Seznamte se s FF – infoblok o studiu (aula 3.32)

Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12) 9:30–10:30, 11:30–12:30 Informační blok ke studijním záležitostem (aula 2.001, 2. podlaží)

Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5) 10:00–11:00 Seznamte se s PdF (velká aula, přízemí)

Fakulta tělesné kultury UP (třída Míru 117) 10:00, 12:00 Pojďte studovat na Vrchol Olomouce (NA 4.20)

Právnická fakulta UP (17. listopadu 8) 9:30–10:30, 12:00–13:00 Seznamte se s PF – infoblok o studiu (budova B, aula)

Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy) 10:00–10:45, 12:00–12:45 Seznamte se s FZV – infoblok o studiu (malá pravá posluchárna)

Zdroj: UP