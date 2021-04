„Nebudu nadávat na koronavirové zákazy nebo špatné počasí, to umí každý. Na dnešek jsem se moc těšila! Konečně jsme zase tady, mezi lidmi a něco snad prodám,“ svěřila se Deníku paní Marie z Újezd u Uničova.

Na sobotní trh jezdí do Olomouce pravidelně více než deset let. Co je ve starobního důchodu.

„Duben je slabší, ten je o přísadách. Květen bude v plné síle. Ve sklenících už mám čtyři sta kedlubnů, rajčata, okurky. Teprve to přijde,“ lákala zákazníky.

Kromě přísad nabízela lidem zavařeniny, kvašenou zeleninu, marmelády, čatní a vynikající bezinkový sirup.

„S citronem. Na dva litry vody dávám dvě kila citronu. A pětasedmdesát květů černého baru,“ prozradila recepturu.

Přišli hlavně skalní

Dorazili hlavně skalní zákazníci. Ráno pršelo a do zimy se každému nechtělo.

„Potřebovala jsem jahody, přísady. A taky jsem se už nemohla dočkat, až trh začne. Moc ráda sem chodím. Třeba jen pro kytičku,“ svěřila se zákaznice.

Na tržiště v sobotu dorazili pěstitelé a prodejci nejen z Olomoucka, ale i ze sousedních okresů. Většina z nich v Olomouci prodává i desítky let.

Například šestasedmdesátiletý prodejce z Kostelce na Hané. Jeho vlašské ořechy jsou vyhlášené.

„Je dobře, že to už povolili. Mám i domácí vajíčka a brambory,“ ukazoval zákazníkům sortiment.

S oblíbenou česnekovou pastou, kvalitní zeleninou a jablky se objevil i Antonín Dostál z Čehovic.

„Bohužel lidí je dnes málo. Počasí nepřeje. Ale hlavně že už trhy povolili a aspoň něco prodáme,“ reagoval.

Řada pravidel

Farmářská tržiště se z rozhodnutí vlády spolu s vybranými obchody směla otevřít od pondělí. Pro jejich fungování platí řada pravidel.

Trhovci musejí mít odstupy mezi stánky nejméně dvoumetrové, stejné pravidlo platí pro zákazníky. Zakázán je také prodej občerstvení nebo umístění stolů a míst k sezení.

Farmářské trhy byly zakázány od konce ledna, omezeny byly i v loňském roce.