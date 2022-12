Gratulovala mi spousta lidí a omlouvám se všem, kterým jsem ještě nestačila odpovědět. Rodina mě samozřejmě celou dobu podporovala, přálo mi to hodně lidí. Děda dokonce říkal, že se za ním stavili sousedé a přišli mu pogratulovat.

Jak trnitá byla cesta školačky z Horní Moštěnice, která se dostala až na módní přehlídky prestižních značek?

Jako dítě jsem vyrůstala na vesnici, základní školu navštěvovala v Horní Moštěnici. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Přerově - zahraniční obchod - a loni odmaturovala. V současné době studuji na Vysoké škole logistiky v Přerově. Kromě toho vedu také plavecký kurz na přerovském bazéně a učím plavat malé děti. Ke sportu mám tedy vztah a asi do patnácti let jsem hrála volejbal za Přerov. Pak už na to bohužel nebyl čas - na střední škole jsem se začala věnovat více modelingu a v posledních letech chodila módní přehlídky v Miláně a Barceloně. V Miláně jsem odešla přehlídku Dolce &Gabbana, což byl asi největší úspěch mé dosavadní kariéry.

Změní se získáním titulu Česká Miss Essens zásadně váš život?

Je to něco jiného, než když jsem dělala modeling a létala do Milána a Barcelony. Teď se budu zaměřovat hlavně na český trh, takže uvidím. Soutěže v Česku znám, ale tohle bude něco jiného. Sama zatím nevím, co mě čeká. S týmem jsme se rozhodli, že si dáme přes vánoční svátky klid, protože příprava byla dlouhá a náročná. Příští týden si jedu převzít výhry, a po novém roce začne práce.

Uvažovala jste někdy o tom, že se kvůli práci přestěhujete do Prahy?

Praha mě moc netáhne, nemám v plánu se tam stěhovat. Je ale pochopitelné, že teď budu do Prahy jezdit častěji. V současné době bydlím v Olomouci, mám tady přítele, nedaleko v Přestavlkách žije moje maminka se sestrou. Chtěla bych teď zkusit hlavně Česko, protože jsem si přes covid zvykla být více doma. Ráda bych také dokončila vysokou školu a věřím, že půjde skloubit studium s prací. Pořád mám nabídky i ze zahraničních agentur, takže uvidím, jakým směrem se vydám.

Jak náročná byla samotná soutěž a čekala jste, že se vám podaří vystoupat na nejvyšší stupínek?

Modeling dělám šest let a k soutěži jsem se dostala přes agenturu Pure Model Management, pro kterou pracuji. Byl to dlouhý proces - v září jsme natáčeli reality show, pak měli tři víkendové workshopy, focení a před samotným finále probíhal ostrý nácvik - trénovali jsme chůzi, choreografii a oblečení v Praze, kde probíhaly intenzivní přípravy na soutěž. Na samotné soutěži mě asi nejvíce bavilo to, že se konala formou přehlídek, což je disciplína, která je mi vlastní. Nebylo to tedy o tom, že bychom měli předvádět nějakou volnou disciplínu - protože upřímně nevím, jakou bych si zvolila. I když jsem asi deset let hrála na klavír, takže bych to možná zvládla (smích). Přehlídky mi byly blízké, a tím jsem možná byla trochu ve výhodě oproti ostatním dívkám. Finálového večera se zúčastnila TOP dvacítka, o titul soutěžila TOP dvanáctka. Na základě hlasování se vytvořila TOP osmička, a pak vybírala porota superfinálovou čtyřku. Do té se dostaly dívky, které získaly nejvyšší počet hlasů. První Českou Miss Essens vybírali diváci, rozhodly tedy SMS, které mi zaslali. Druhá v pořadí Kristýna Pavlovičová jede na Miss Earth, třetí Marie Danči na Miss Global. Čtvrtá byla Nicole Šáchová.

Jak jste prožívala vyhlašování výsledků? Věřila jste, že vyhrajete?

Na závěr vyhlašování jsme zůstaly jen dvě - já a čtvrtá v pořadí Nicole Šáchová. Takže to bylo ve stylu „všechno nebo nic“, což bylo samozřejmě napínavé. Já jsem si ale celou dobu říkala, že by se nic nestalo, kdybych nevyhrála. Bylo to fajn, odnesla jsem si nějaké zkušenosti, ale nebyla jsem chtivá po titulu. Rozhodli diváci, kteří mi poslali své hlasy.

Každého samozřejmě nejvíce zajímá, jakou výhru jste získala…

Milionový kontrakt, auto na rok, pak spolupráci se salonem, který se mi bude starat o vlasy a pleť, ale i další věci. Výhru budu přebírat až příští týden.

Jaké jsou vaše koníčky a záliby?

Ráda sportuji - mám psa, takže chodíme na procházky, ale i delší túry nebo na lyže. Mám také ráda práci s dětmi, ty zbožňuji, a kdybych si mohla vybrat, asi bych šla učit do školky (smích).

Co byste poradila dívkám, které by se chtěly zúčastnit této soutěže, nebo by rády prorazily ve světě modelingu?

Koncept soutěže je dnes trochu jiný, řekla bych, že více otevřený. Dnes už modeling není o mírách nebo o výšce, ale o tom, jak člověk působí, jakým způsobem vystupuje, zda se umí představit a má sebevědomí. Důležitá je osobnost a to, aby se člověk uměl chovat. Může se také přihlásit větší škála dívek než dříve. Svět modelingu se otevřel i dívkám menšího vzrůstu. Teď je to jenom o tom sebrat odvahu a jít do toho.