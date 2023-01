„Troufám si říct, že coby prezident by nezůstal jen u slibů, ale že by skutečně konal,“ zdůvodňuje své rozhodnutí Monika Adamíčková.

Proč budete volit Andreje Babiše?

Protože už jeho práci znám, už se nám předvedl, a je to pro mě tedy logický krok. O druhém kandidátovi nevím téměř nic. Pan Babiš se podle mého soudu jako premiér projevil v mnoha věcech dobře.

Byla jste tedy rozhodnuta volit jej už dávno, nebo vás ovlivnily i průzkumy, debaty, rozhovory těsně před volbami?

Vůbec jsem dění před volbami nevnímala. Žijeme v hektické době, mám rodinu, děti, své zájmy, takže jsem předvolební dění nijak neřešila. Spíše jsem se odpíchla od povědomí, které už mám, a od toho, v čem mě v minulosti pan Babiš přesvědčil. Nenechala jsem se ničím ovlivnit.

Co od prezidenta očekáváte?

Aby zastával řádně náš stát. Je to hlava naší země, měl by proto nějak vystupovat, mělo by ho jít slyšet a vidět, měl by to být diplomat. A to pan Babiš je. Orientuje se v mnoha věcech.

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

Každý jsme jenom člověk. Jestli něco z toho, co slibují klapne, tak to klapne, jestli ne, tak ne. Záleží také, kolik do toho vloží sami sebe. Pan Babiš není člověk, o kterém bych mohla říct, že své sliby nedodržel, respektive za tu dobu, kdy byl premiérem, jich dodržel docela hodně. Troufám si říct, že coby prezident by nezůstal jen u slibů, ale že by konal.

Věříte, že váš favorit bude prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíš sjednocoval, než rozděloval?

Věřím v to. Ukázalo se to ostatně v době, kdy u nás byl covid. Ne že bych počínání pana Babiše sledovala úplně pod drobnohledem, to ne, navíc i jemu někdy ujely nervy, protože jsme všichni jen lidé. Ale dokázal zachovat chladnou hlavu a rozhodovat věcně. Nejsem si jistá, zda by ostatní kandidáti dokázali situaci řešit s takto chladnou hlavou, protože ta situace nebyla vůbec jednoduchá. A i když v řadě věcí možná pochybil, což je ale na názoru každého z nás, jak to posoudí, tak krizi jako takovou zvládl poměrně dobře.

Hrála při vašem rozhodování roli vaše momentální ekonomická či sociální situace?

Ne, to vůbec. Volbu prezidenta s tímto nijak nespojuji.

Co si myslíte o výsledku první volby ve svém městě a kraji?

Myslela jsem si, že to takto dopadne, protože s lidmi hodně mluvím. V mém okolí jsou vesměs lidé, kteří podporují pana Babiše, respektive hnutí ANO, takže jsem to i očekávala. Na ostatní kandidáty jsem se nezaměřovala, jejich výsledky si proto netroufám hodnotit. Celkově to však bylo v republice hodně těsné, takže to bude ve finále ještě zajímavé.

Nikdo ze sousedů či kamarádů vám tuto volbu tedy nevyčítal?

O politice se záměrně s lidmi nebavím. Respektive bavím, ale pouze s těmi, u kterých vím, že na základě politického názoru nesoudí druhé. Doba je strašně zvláštní, a přestože se mluví o tom, že si v demokratické zemi můžeme říct každý, co chceme, tak to tak mnohdy nebývá. Bavím se s lidmi, kterým důvěřuji. Mně osobně je ale úplně jedno, kdo koho volí, já se na člověka nedívám podle politického přesvědčení, ale podle toho, co z něj cítím.