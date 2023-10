Ze severu hejtmanství odjel před necelými dvěma týdny kamion se čtyřiceti nemocničními lůžky. "Před pár týdny jsem v médiích zaznamenal zprávu o obměně lůžek v této nemocnici. Okamžitě jsem se obrátil na ředitele nemocnice Martina Polacha s dotazem, jestli by případně přebytečná starší lůžka nemohli poskytnout našim ukrajinským partnerům," informoval náměstek hejtmana Dalibor Horák s tím, že došlo k rychlé dohodě.

Do Rovenské oblasti poslal kraj už dvě stovky nemocničních lůžek, a to z nemocnic v Prostějově, v Přerově a ve Šternberku. Pomoc v této oblasti bude v případě zájmu ukrajinské strany pokračovat i dál. Určitý počet starších nemocničních lůžek je stále v šumperské nemocnici k dispozici. Mimo to byla zahájena revize přebytečných zásob tohoto materiálu také v Odborném léčebném ústavu Paseka, který je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje