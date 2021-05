Přiznal, že chtěl během podzimní vlny koronaviru zavřít, když firmě došly finanční rezervy a restaurace Terasa se propadala do minusu. Pak to zase chvílemi vypadalo, že je zavře policie, přesněji přístupovou cestu na Poděbrady, kam během lockdownu mířily rozvolněné davy.

„Pokutu jsme nedostali. Jako provozovatelé jsme vládní nařízení dodržovali,“ ohlíží se v rozhovoru pro Deník provozovatel Terasy Jiří Holub.

Na léto už chystá řadu novinek. Kromě nového posezení plánuje rozšíření pláže a zavedení vratných kelímků.

„Splníme slib z loňska: převlékárny budou,“ ujišťuje všechny návštěvníky oblíbeného letoviska mezi Olomoucí a Horkou nad Moravou.

Kolik jste zaplatil na pokutách?

Nic. Ani korunu.

Terasa vypadala rozvolněně už v březnu…

Nařízení jsme se snažili poctivě dodržovat. Měli jsme na několika místech informativní tabule a návštěvníky jsme upozorňovali na to, aby se neshlukovali a dodržovali protiepidemická pravidla. Demontovali jsme posezení, aby lidé neseděli na terase. Je však na každém jednotlivci, jak přistupuje k těmto věcem. Chápali jsme, že je to dlouhé a lidé jsou těmi zákazy a nepřehlednými změnami unaveni, ale dělali jsme maximum, abychom my, jako provozovatelé měli vše v souladu s vládními nařízeními.

Policie jezdila často?

Kontroly probíhaly celkem pravidelně. Dokonce měli nahlášené kontrolní hodiny v 11:00 a 16:30. Policie vnímala, že se snažíme a že je to o přístupu každého jednotlivce, který přišel. Viděli cedule, zapáskovaná místa k sezení, že návštěvníky upozorňujeme…

Čelili jste četným udáním? Myslím, jestli volali lidé policii, ať rychle přijede, že na Poděbradech se dějí věci…?

Vloni na jaře bylo udání hodně.

Pokud vím, v jednu chvíli dokonce hrozilo, že kvůli davům na Terase bude uzavřena přístupová komunikace na Poděbrady. Je to pravda?

Je to tak. Návštěvníky jsme opakovaně upozorňovali, aby dodržovali, co je třeba, a nedělali nám i sobě problémy. Někteří to pochopili, jiní to viděli jinak.

Kdy jste od loňského března zažívali největší krizi? Chtěli jste zavřít?

Uvažovali jsme o tom vloni v říjnu. Poprvé za 9 let, co jsme tady, jsme měli velký mínus. Zvažovali jsme, co dál, jestli třeba na půl roku neskončíme a nezačneme čerpat nějakou státní pomoc a pak se uvidí. Nakonec jsme se znovu nadechli a pokračovali. Státní peníze jsme doposud žádné nevyužili.

Zahrádku s obsluhou nemáme

Pokračovali jste sice, ale těžko se předvídalo, co bude příští týden. Byl to pro vás velký problém?

Jsme tady celkem čtyři, kteří Poděbrady žijeme a živí nás to. Byli jsme zvyklí plánovat, aspoň měsíc dopředu. To však nešlo. Vypadalo to tak, že každý týden v pondělí jsme sedli, vyhodnotili finanční situaci, pokrátili jsme, co se dalo, a vykročili do dalších 7 dní. Opatření měnili někdy ze dne na den a kolikrát to, co vyšlo, nám ani právníci nebyli schopni jednoznačně vyložit.

Někdo rebeloval…

To nás nikdy nenapadlo. Postupovali jsme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Chtěli jsme jen nějak přežít, nechtěli jsme jitřit už tak napjatou atmosféru ve společnosti.

Od pondělí se můžete rozvolnit jako zahrádka, kde budou sedět otestovaní hosté. Těšíte se?

Budeme nadále fungovat v režimu otevřených výdejových okének. A jsme u toho, otázka výkladu zákona: pokud si host zakoupí jídlo či pití v provozovně stravovacích služeb, tak má možnost zakoupené občerstvení zkonzumovat v blízkosti provozovny za dodržení protiepidemických nařízení. Pokud návštěvníci využijí naše posezení, nebo si nesednou, nechám na nich. Zahrádku jako takovou nemáme, míněno zahrádku s obsluhou. Je otázka, jak definují zahrádku? Určitě ale nebudeme nikoho kontrolovat, evidovat. My si děláme pravidelně testy, všichni naši zaměstnanci jsou testování na koronavir, všechna nařízení dodržujeme. Vnitřní prostory budeme mít nadále uzavřené.

Vratné kelímky a VIP terasa

Plánuje se špatně, ale přece jen, co chystáte na letošní sezonu?

Je toho hodně. Dali jsme nový kabát terase, kde je i nové posezení. Velký boom letos zažije venkovní bar, který jsme zprovoznili vloni až po letní sezoně. Skalku jsme vybudovali a postavili menší "VIP" terasu s výhledem na vodu. Nakoupili jsme na ni lehátka. Gril jsme přesunuli do přístavby, bývalého skladu zahradního náčiní. Vznikne profesionální grilovací zázemí s menší terasou, kde si lidé budou moci posedět pod slunečníkem. Vznikne další zóna s příjemným posezením.

Sezení mimo bistro nechcete rozšířit?

Přesně k tomu využijeme staré lavice a stoly z terasy. Vznikne několik menších posezení, lavice a stůl, kde si lidé budou moci posedět stranou ruchu našeho bistra.

Vyžití pro děti plánujete?

Chystáme rozšířit dětské hřiště, ale trochu jinak, než nabídnout nejmenším další houpačky. Půjde o přírodní materiály zasazené do terénu, kde si děti vyzkouší svoje pohybové dovednosti.

Odpad je na Poděbradech dlouhodobě velký problém. Vidím, že jste přidali nádoby po celém areálu…

Přecházíme na vratné kelímky, takže plastového odpadu bude méně. Kelímky jsme si nechali vyrobit s atraktivní grafikou. Věřím, že se lidem budou líbit. Chceme jít ekologičtější cestou, už jsme zrušili plastové příbory a nahradili je dřevěnými.

Větší pláž pod restaurací

Pláž pod bistrem je bohužel moc malá. Neuvažujete o jejím rozšíření?

Na tom už pracujeme. Bude i v lokalitě, kde stávala maringotka. Pláž chceme prodloužit kolem rohu restaurace směrem do zátoky. Problémem nám ale dělá vysoká hladina vody, která se díky nadprůměrnému množství srážek zvedla až o 1,5 metru. S tím souvisí i horší dostupnost betonových kvádrů, někdejší mola. Potřebujeme je dostat pryč z břehu. Voda musí trochu spadnout. Projekt je realizovatelný za dva, tři dny. Uvidíme, jak bude přát počasí.

Když jsme si spolu přesně loňskou letní sezonou povídali o chystaných novinkách, zmiňoval jste převlékárny. Zase nic?

Trvalo to delší dobu, vím. Na letošní sezonu ale slib splníme a převlékárny budou, zhruba uprostřed areálu.

Loděnice chystá novinky?

Ve vodácké půjčovně jsou k dispozici paddleboardy, plastové i nafukovací, lodě až pro 6 osob, zvažujeme, že nakoupíme pramičky.