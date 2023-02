Štěpánský zvažovaný odchod nechtěl příliš komentovat. Sdělil pouze, že se s městem rozchází v plánech o dalším osudu nemocnice. Narážel na v minulosti často diskutovanou otázku možného převodu městské nemocnice pod kraj. „Rád bych, aby se co nejrychleji zařadila do sítě krajských zdravotnických zařízení. To je jeden z bodů, kde se rozcházíme. Pokud dojde k rozporu mezi manažerem a vlastníkem, manažer odchází. Není na tom nic nenormálního. Jsem jen malé kolečko v systému. Mám prostě odlišnou vizi. Nemůžu dělat něco, čemu nevěřím, to je celé,“ řekl Deníku Štěpánský.

Tajemník městského úřadu v Boskovicích David Škvařil uvedl, že od jednatele přišla žádost o zahájení jednání k uvolnění z funkce. Nejednalo se tak o rezignaci. „K ukončení smlouvy může dojít dohodou, odvoláním ze strany valné hromady nebo odstoupením,“ připomněl Škvařil. Ohledně podrobností k současné situaci odkázal na vedení města.

O setrvání v šéfovském křesle má s jednatelem v nejbližších dnech jednat starostka Jana Syrovátková. „Budeme usilovat o zachování nemocnice v rámci sítě páteřních nemocnic Jihomoravského kraje. Současně o ní probíhají jednání s krajem. Naším cílem je zajistit provoz nemocnice i v tomto meziobdobí,“ sdělila boskovická starostka.

Na pozici jednatele městské nemocnice Štěpánský už jednou rezignoval před necelými dvěma lety. Tvrdil, že organizace potřebuje novou krev a dynamického manažera. Po jednání ze zástupci města ale nakonec výpověď stáhl. Do nemocnice nastoupil před sedmi lety jako ekonomický náměstek a po odchodu svého předchůdce Miloše Janečka zaujal jeho místo.