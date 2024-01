Lyžaře přepraví v Jeseníkách skibusy. jedou do Koutů i přes sedlo

Příznivci běžeckého lyžování budou mít od první lednové soboty lepší spojení do hor. Od 6. ledna začínají mezi Šumperkem a Jeseníkem jezdit skibusy. V provozu budou o víkendech do 10. března. V Šumperku autobusy navazují na rychlíky od a do Brna, v Koutech na osobní vlaky od a do Olomouce.

Skibusy v Jeseníkách - jízdní řád 2024. | Foto: Deník/ Redakce

Skibusy jezdí na trase mezi Šumperkem a Jeseníkem přes Červenohorské sedlo. Ze Šumperku vyjíždí v sobotu a v neděli pět minut po osmé, desáté, dvanácté a šestnácté hodině, jen v neděli pak ještě pět minut po 14. hodině. Pětici dlouhých spojů doplňují tři krátké s odjezdem 9.15 a 16.50 ze zastávky Kouty nad Desnou – pošta v oba víkendové dny a v 15.05 z téže zastávky v soboty. Skibusy v Jeseníkách - jízdní řád 2024.Zdroj: Deník/ Redakce Z jesenického autobusového nádraží autobusy vyjíždí oba víkendové dny v 7.45, 8.25, 9.45, 14.35 a 15.55 hodin. V soboty pak ještě v 8.35 a 13.55, v neděle ve 12.35 hodin. Část spojů končí v Koutech, zbývající pokračují jako běžná linka do Šumperku. Nejsnáze je pro lidi cestující veřejnou dopravou přístupné horské sedlo Ramzová. Běžkaři odtud míří nejčastěji na Staroměstsko do oblasti Paprsku. Naopak nejproblematičtější bývá dostat se z Hané do oblasti Pradědu. Spojů je zde málo, cestující navíc musí počítat s přestupy.

