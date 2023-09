„Za první dny se shromáždily stovky podpisů a přidala se ještě další místa, kam mohou lidé přicházet, pokud by se případně chtěli přidat,“ uvedl předseda komise městské části Svatý Kopeček František Prášil.

Jen do hospody U Macků ve Dvorské ulici zaznamenali v pondělí desítky zájemců. „Cíleně přijdou podepsat petici. Nikdo toto zařízení na Kopečku nechce. To, co tu už máme, bohatě stačí, stávající klienti odrazují turisty a rozhodně nezvyšují pocit bezpečí,“ uvedl personál vyhledávaného podniku.

Poukazuje na to, že na Kopečku již působí Dětský diagnostický ústav a charitní domov pro seniory, kteří jsou v tíživé životní situaci, mají sníženou soběstačnost a chronické onemocnění. Místní zároveň naštvalo, že předem s nimi nový záměr nikdo neprojednal. Dočetli se o něm na internetových stránkách olomouckého arcibiskupství.

Petice se podepisuje v hospodách

Petici je podle organizátorů možné podepsat kromě zmíněného restaurace také v hospůdce U Maci, v potravinách Jednota a U Skalů v Droždíně, v Hrušce v Radíkově, na obecním úřadě v Samotiškách, v tamní základní škole a hospůdce U Poutníka a v potravinách v ulici Podhůry. „Další se ozývají,“ poznamenal Prášil.