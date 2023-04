/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pestré i decentní barvy, které návštěvníky obklopují ze všech stran, příjemné osvětlení a hudba. K tomu omamná vůně tisíců řezaných květin. Nechybí jemně zurčící vodní prvky a možnost posedět u šálku kávy a v klidu si užívat hlavní expozici v pavilonu A. Jarní Flora ve čtvrtek začala a návštěvníky až do neděle láká na expozici s názvem Království barev.

Jarní Flora Olomouc 2023 - zahájení. | Video: Vránová Magda

Už před devátou hodinou se u pokladen a vstupů na výstaviště tvořily fronty návštěvníků. Mnozí z nich si vstupenky objednali online a tak mohli brzy pokračovat k hlavnímu pavilonu a potěšit se pohledem na expozici, jejíž autorkou je přední česká floristka Klára Franc Vavříková.

Ta společně se svými kolegy do hlavní expozice použila pětadvacet tisíc čerstvých květin všech možných barev a druhů. K vidění jsou narcisy, tulipány, plaménky, lilie, ostrožky, hortenzie, toulitky a spousta orchidejí.

Expozice s názvem Království barev je ekologicky udržitelná a tak neobsahuje nic, co by nebylo možné po skončení výstavy zkompostovat nebo znovu využít. Rozdíl je také v tom, že floristé tentokrát nepoužili tradiční aranžovací hmotu florex. Květiny tentokrát umístili do lahví s vodou.

„V květinovém Království barev je tak na prvním místě příroda sama,“ poznamenala Klára Franc Vavříková.

Brzy po otevření výstavy byl pavilon A plný lidí. Ti procházeli hlavní expozicí a obdivovali květinová aranžmá, jednotlivé rostliny a květiny, které byly jejich součástí. Královstvím barev byla nadšená návštěvnice Marie Fojtková.

„Jsem velmi spokojená, moc se mi to líbí. Chodím sem už spoustu let, žádnou výstavu si nikdy nenechám ujít. Vždycky si nejdřív užijeme hlavní expozici a pak pokračujeme na zahradnické trhy a ještě si tam nakoupíme, co uneseme,“ sdělila Olomoučanka.

Na jarní Floru pravidelně vyráží rovněž Marie Grulichová z obce Suchdol.

„Jezdím sem už hodně dlouho, vždycky se na Floru moc těším. Je to tady krásné, těch barev, květin a vůní. Už jsem stálá návštěvnice, nevynechala jsem ani, když Flora probíhala s různými omezeními kvůli covidu,“ řekla seniorka z Prostějovska.

Kromě hlavní expozice v pavilonu A si lidé mohou užít pohled na unikátní exempláře bonsají v pavilonu G a H i v historické budově oranžerie ve Smetanových sadech. Připraven je také kulturní program, odborné poradny, přednášky, worskhopy a besedy.

Na zahradnických trzích si lidé mohou vybírat z pestré nabídky více než 250 prodejců. Rodiny s dětmi si v Rudolfově aleji užijí spoustu zábavy v dětské zóně s kolotočem, vláčkem, nafukovací skluzavkou a trampolínami. Díky zahradníkům z výstaviště Flora kvete před pavilony A, E, G a H a v botanické zahradě přes 40 tisíc jarních cibulovin.

Výstava je ve čtvrtek, pátek a sobotu přístupná od 9 do 18 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin.