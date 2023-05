Do stavby nové cyklostezky se brzy pustí obce Hněvotín a Lutín na Olomoucku. První cyklisté by se po bezpečné trase v blízkosti frekventované silnice druhé třídy mohli projet ještě letos.

Cyklostezka Hněvotín - Lutín | Video: Vránová Magda

Přípravy začaly kácením přestárlých a nebezpečných stromů podél silnice z Hněvotína do Lutína. „Museli jsme odstranit přibližně osm desítek stromů, z velké části se jednalo o staré topoly. Už byly ve špatném stavu, padaly z nich větve na silnici, což by bylo nebezpečné i pro cyklisty. Počítáme s náhradní výsadbou tří stovek stromů na katastru obce,“ sdělil Petr Niessner, starosta Hněvotína.

Nová cyklostezka bude dlouhá přibližně 2,2 kilometru. Stavět by se měla už v červnu nebo červenci a hotová by mohla být koncem roku. „Trasa vede podél silnice druhé třídy v místě bývalé polní cesty a bude překonávat terénní nerovnosti. Počítá se také s mostkem přes řeku Blatu. Na tomto projektu pracujeme už asi tři roky. Zhruba třetina potřebných pozemků byla v majetku naší obce, zbytek jsme museli vykoupit od soukromých vlastníků. Při jednáních nám pomáhalo vedení Lutína,“ vyzdvihl hněvotínský starosta.

Nová cyklostezka povede z více než 90 procent katastrem Hněvotína. Sousední Lutín má velký zájem na tom, aby bezpečná trasa pro kolaře byla co nejdříve.

„Dokonce jsme odhlasovali, že se budeme podílet na nákladech, které nepokryje dotace. Chtěli jsme tím dát jasně najevo, že o cyklostezku stojíme a nechceme to nechat jen na Hněvotínu. V minulosti tady bohužel po srážce s automobilem vyhasl život mladého cyklisty. Spousta našich občanů jezdí do Hněvotína na kole a jízda po frekventované silnici druhé třídy pro ně při takovém nárůstu dopravy rozhodně není bezpečná,“ konstatoval starosta Lutína Jakub Chrást.

Lutínští již mají hotovou cyklostezku do Třebčína a Slatinic. V polovině listopadu 2022 byla dokončena další do Luběnic a v plánu je ještě do Olšan u Prostějova.

Cyklostezka má vést podél levé strany silnice ve směru z Lutína. „U takzvané magacíny by pak kolaři přejeli přes silnici a do Olšan pokračovali podél pravé strany silnice. Bohužel je opět problém s výkupy pozemků, někteří majitelé nám je odmítají prodat. Přitom každá cyklostezka, kterou jsme dosud vybudovali, zvýšila bezpečnost kolařů a zároveň velmi přiblížila okolní vesnice. S jejich občany se často potkáváme při procházkách i cyklovýletech. Naši obyvatelé samozřejmě nové stezky také hojně využívají,“ popsal Jakub Chrást.

Rovněž Hněvotín už vybudoval několik bezpečných tras pro cyklisty, využívá k tomu zejména stávající polní cesty, které jsou v majetku obce.

„Zpevňujeme je a pak povrch pravidelně udržujeme. Kolaři je mohou využívat například směrem do Ústína a Těšetic. Hlavním úkolem je dostat cyklisty bezpečně do Topolan a dál do Olomouce. Budeme jednat s magistrátem, abychom novou cyklostezku co nejdříve vybudovali,“ dodal Petr Niessner.