Od 12. do 25. srpna řidiči neprojedou křižovatkou ulic Hlavní a Pražské. Ta je spolu s přilehlým mostem přes Moravu zcela klíčovým dopravním uzlem ve městě i širokém okolí. V tomto místě se sbíhají silnice od Rudy nad Moravou a Šumperka ze strany jedné, Starého Města a Králík ze strany druhé a Ramzové a Lipové-lázní ze strany třetí.

Most přes Moravu, který na křižovatku bezprostředně navazuje, je navíc jediným místem, které spojuje nejen dvě části města, ale také celého regionu. Pokud se most a křižovatka uzavřou, musí se řidiči ze Šumperska mířící na Staroměstsko, Králíky nebo Ramzovou vydat po dlouhých a nepříjemných objížďkách. Místní zase nemají kudy jinudy projet autem z jedné části města do druhé.

„Aby mohla firma položit nový asfaltový koberec a na dílo poskytnout plnou záruku, musí tyto práce udělat s vyloučením silničního provozu. Uzavírka je naplánovaná tak, že nezasáhne na začátek školního roku, kdy je provoz ve městě největší,“ uvedl Marek Kostka, starosta Hanušovic.

Práce začnou již počátkem měsíce

Komplikace nastanou už od začátku srpna, kdy bude neprůjezdná výpadovka na Staré Město a Králíky. Uzavírka klíčové křižovatky situaci ještě zhorší.Průtah Hanušovicemi je silnicí druhé třídy, investorem rekonstrukce cesty je Olomoucký kraj.

Město v návaznosti na to opravuje chodníky, osvětlení či mobiliář. O podobě uzavírky rozhoduje odbor dopravy. Protože je však komunikace pro místní zcela klíčová, snaží se hanušovická radnice redukovat dopady souvisejících omezení.

Cyklisté a chodci projdou

I po dobu uzavírky zůstane křižovatka průchozí pro pěší a lidi, kteří povedou kolo. „Lidé, kteří po dobu uzavírky budou chtít do Hanušovic dojet, mohou svoje vozy odstavit na parkovištích ve městě. Pro ty, kteří pojedou ve směru od Králík nebo Starého Města, bude připravena provizorní parkovací plocha v areálu bývalého Moravolenu,“ dodal starosta Kostka.

Práce jsou rozděleny do několika etap, bohužel se však protahují. Zatímco první etapa měla původně skončit do začátku prázdnin, nyní je naplánovaná do 31. července.

Uzavírka křižovatky ulic Hlavní a Pražská bude nejkritičtější částí celé akce. Navazovat na ni bude uzavírka ulice Hlavní od nádraží po viadukt u pivovaru. Tento úsek je však možné objet po místních komunikacích. Veškeré práce mají skončit začátkem listopadu.