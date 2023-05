Jásot dětí a houkání mašinek jsou opět slyšet ze zahrady ve Střížově na Olomoucku. Milovník železnice Karel Váňa uplynulý víkend po delší pauze obnovil provoz vyhledávané „atrakce“, ke které se sjíždějí rodiny s dětmi a milovníci modelů mašinek z celého Česka. Podle znalců patří zahradní železnice ve Střížově mezi nejpěknější.

Zahradní železnice v Drahanovicích-Střížově je po pauze opět v provozu, a to každý sudý víkend. | Video: Tauberová Daniela

Je neděle krátce před desátou hodinou a ulice na konci Střížova se začíná plnit auty. K dřevěným vratům s cedulkou s namalovanou mašinkou a nápisem Zahradní železnice proudí děti i dospělí. Zájemci o nevšední podívanou, kterých do Střížova dorazí několik tisíc za rok, se už nemohli dočkat. Kvůli pandemii covidu a zdravotním komplikacím měl tento oblíbený cíl výletníků dlouho zavřeno.

„Lidé nám telefonovali a psali, kdy už otevřeme. Avizoval jsem, že letos to bude. Ještě jsem informaci ani nestihl dát na internet a vidíte, kolik je tady lidí,“ usmíval se Karel Váňa.

Po nevítané odmlce na něm bylo vidět, jakou má radost z odezvy návštěvníků. Hlavně bezprostřednosti malých dětí, které nadšeně výskaly a běhaly za jedoucími mašinkami.

„Ještě jsme celou zahradu nestihli dát do stoprocentního pořádku, místy bylo hodně plevele. Ale otevřít jsme už museli. Zato to ale krásně kvete, podívejte na tu nádheru,“ ukazovala manželka železničního nadšence na růžové polštáře kvetoucích rostlin u modelu železničního obloukového mostu, po kterém zrovna uháněl červený motoráček.

Nadšenec vybudoval zahradní železnici. Je propracovaná do nejmenších detailů

Na zahradě ve Střížově se mašinky a vagonky prohánějí po více než 100 metrech kolejí o rozchodu 45 milimetrů. Postupně po nich provozovatel vypravuje desítku lokomotiv s autentickým zvukem a desítky vagonků. Některé vezou dřevěné klády, jiné zase plyšáky pro radost nejmenších diváků.

Železnice a její okolí na členitém pozemku u rodinného domu jsou propracované do nejmenších detailů. Návštěvníci mohou vidět cestující čekající na nádraží, skupinku lidí stojící u bufetu poblíž železniční stanice nebo rekreanty odpočívající na dece u rybníka.

„Kde jsem čerpal nápady? Během toulek po republice. Se ženou jsme celý život cestovali s batohem na zádech. Dívčí hrad, jak ten vznikl? Kdysi nás tam pozvali na výročí tamní železnice. Moc se nám tam líbilo. Tak dělám reklamu tomu kraji a lidem doporučuji, ať ho navštíví, protože to stojí za to,“ objasňoval jednu z nepřehlédnutelných kulis.

VIDEO: Unikátní svezení! Takto se jede po zahradní železnici ve Střížově

Nápadů na další vylepšení a zatraktivnění železnice, jejíž základy položil Karel Váňa již před více než 20 lety, má majitel spoustu. Plánuje například přidat vodní prvky.

Okouzlující svět Zahradní železnice ve Střížově mohou lidé navštívit od května do září o víkendech a státních svátcích - vždy sudého kalendářního týdne. Otevřeno je od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.