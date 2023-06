Lidé se mohou zaregistrovat a využívat výhod, které se zrovna nabízejí. Možnosti dnes v kraji využívá téměř 15 tisíc rodin. „Jedná se o systém slev a výhod na služby, volnočasové aktivity, cestování nebo zboží. Karta Rodinný pas je určena pro rodiny z Olomouckého kraje , které mají alespoň jedno dítě ve věku do osmnácti let. Zapojení do projektu je díky podpoře kraje bezplatné,“ přiblížil Ivo Slavotínek, náměstek olomouckého hejtmana.

Obyvatelé Olomouckého kraje hojně využívají nejen Rodinné, ale i Senior pasy. „Senior pasů jsme vydali 41 543, což představuje od konce roku nárůst o 862. Rodinných pasů je 14 990, což je o 360 více,“ řekl.

Oblíbená je také Olomouc region Card - turistická karta, která držitele opravňuje navštívit v Olomouci, na Střední Moravě nebo Jeseníkách zdarma více než stovku nejzajímavějších míst - památky, muzea nebo zoo. Lidé mohou díky kartám čerpat atraktivní slevy minimálně na osmi desítkách míst. Pro držitele karty Olomouc region Card jsou také zdarma všechny linky 1 - 111, které vlastní Dopravní podnik města Olomouce. Jedná se o tramvajové a autobusové spoje, které obsluhují nejen celou vnitřní zónu města, ale zajíždějí i do některých okolních obcí.

Na rodiny s dětmi dnes myslí i dopravci - cestující Českých drah si mohou pořídit Skupinovou víkendovou jízdenku. Ta nabízí cestování vlakem buď po celé republice nebo zvoleném kraji. Na jednu jízdenku mohou cestovat současně až dva dospělí a až tři děti do patnácti let. Pro Skupinovou víkendovou jízdenku neplatí omezení co do počtu najetých kilometrů, lidé mohou kdekoliv nastoupit a kdykoliv vystoupit. Ideální je tato jízdenka i pro malé skupiny výletníků.

Výlet vlakem vyjde levněji

Například sobotní výlet z Olomouce do Prahy a zpět rodinný rozpočet nezatíží, pokud lidé cestují právě se Skupinovou víkendovou jízdenkou. Dva dospělí a tři děti do patnácti let se na tuto zvýhodněnou jízdenku pohodlně dostanou vlakem tam i zpět a celkem zaplatí jen 899 korun, což je pouze 89,90 korun za osobu v jednom směru.

Pokud rodina následně vyrazí z Prahy na výlet třeba do Kutné Hory, po prohlídce města pokračuje osobním vlakem do Zruče nad Sázavou, vydá se pěšky podél Sázavy a například v Kácově nastoupí zpět do vlaku do Prahy s přestupem v Čerčanech, vystačí na celý výlet jedna Skupinová víkendová jízdenka region Středočeský za 389 korun. Při jízdě celé rodiny o dvou dospělých a dvou dětech do 15 let tedy vyjde cesta vlakem v délce 193 kilometrů jednu osobu na necelých 97 korun.