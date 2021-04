Rady, jak si vypěstovat bylinky doma v květináči, které rostliny si vysadit, aby se vám zazelenal balkon, nebo jakou odrůdu které zeleniny je už v těchto dnech nutné vysadit na zahradě, to vše vám každodenně naservíruje Deník.

Seriál Deníku pro všechny zahradníky a zahradnice | Foto: Deník

Ale nejen to. Každý den po dobu celého měsíce dubna se na www.denik.cz/zahradkari můžete začíst do seriálu o zahradničení v panelákovém bytě, na zahradě u rodinného domu a najdete zde i speciální sekci článků zaměřených na to, jak zahradničit s dětmi.