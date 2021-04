Jestliže nemáme na zahradě dost místa pro pořádný skleník, můžeme si místo něj postavit alespoň pařeniště, které ho částečně nahradí. Naše pěstitelské možnosti se díky němu podstatně rozšíří.

Foto: Shutterstock.com

Výběr místa

Pařeniště je v zásadě jednoduchá stavba o čtyřech stěnách se šikmými zasklenými okny, která chrání rostliny před deštěm. Jako trvalý prvek zahrady by mělo být umístěno na chráněném místě, ne pod větvemi stromů. Proti větru by mělo být chráněno zdí, živým plotem nebo zástěnou. Hodí se pro něj umístění na jižním nebo jihozápadním svahu, aby dostávalo pokud možno co nejvíce slunečního světla. Můžeme mít i druhé pařeniště na zastíněném místě a do něj můžeme umístit nejchoulostivější rostliny, které by jinde mohlo spálit slunce.