V sále kina Oko se počínaje sobotou 27. dubna představí jedenáct souborů se stejným počtem představení.

Na prknech, která znamenají svět, se předvedou ochotníci z celé Moravy. Chybět nebudou ani domácí. Němčice budou reprezentovat žáci z místní Základní umělecké školy s autorskou hrou Zlý sen. Tradičními účastníky přehlídky jsou i soubory z Křenovic, Brodku u Přerova, Velké Bystřice či Boleradic.

Hanácký divadelní máj zahájí sobotní představení Tři holky jako květ v podání DS Smotaná hadice Křenovice. Domácí ochotníci ovládnou jeviště v úterý 30. dubna v 10 hodin.

Slavnostní vyhlášení výsledků postupové přehlídky se uskuteční v sobotu 4. května od 17 hodin.

PROGRAM HDM 2024

První den divadelní přehlídky Hanácké divadelní máj 2018. Představení „U kočičí bažiny“ (Rádobydivadlo Klapý) Zdroj: Michal Wolf

SO 27. dubna, od 19.30: DS Smotaná hadice, z.s. Křenovice "Tři holky jako květ", Elaine Murphy/činohra 120 min.

NE 28. dubna, od 14 hodin: Červiven, Krnov "Adam Stvořitel", bratři Čapkové/komedie

od 19.30: Kroužek divadelních ochotníků ve Hvozdné, z. s. "Šťovík, pečené brambory", Zoltán Egressy/komedie

PO 29. dubna, od 19.30: Divadelní spolek J. K. Tyl, Brodek u Přerova "A je to v pytli", Ray a Michael Cooney/komedie

ÚT 30. dubna, od 10 hodin: ZUŠ Němčice nad Hanou, "Zlý sen", kolektiv žáků/autorská hra

od 19.30: Osvětová beseda Velká Bystřice, z.s. "S hlavou v oblacích", Michaela Doleželová a Roman Vencl/komedie

ST 1. května, od 10 hodin: Divadlo KAPSA Andělská Hora "O Budulínkovi", J. V. Pleva/pohádka

od 19.30: Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice "Dámská šatna", Arnošt Godflam/komedie

ČT 2. května, od 9.30: Divadýlko Mrak , z.s. Havlíčkův Brod "O Palečkovi", kolektiv/pohádka

od 19.30: První organizace pro kroměřížskou kulturu, z.s. "Isabelino proroctví aneb Life after efil", Jaroslav Fránek/komedie

PÁ 3. května, od 19.30: Spolek Divadlo NaŽivo, Velké Opatovice "Nevěra ve stádiu přípravy", David Navrátil/komedie

SO 4. května, od 17 hodin: Slavnostní vyhlášení výsledků 38. ročníku HDM 2024