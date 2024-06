Olomoucko

Hudební léto na Olodvorku

KDY: pátek 28. června a sobota 29. června (vždy od 19 hodin)

KDE: Olodvorek, Dolní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Série letních koncertů v působivém prostředí Olodvorku pokračuje. V pátek tam rozehraje svou autorskou tvorbu popová Terapije, v sobotu bude svou pestrou a originální směs servírovat trio MRKLM.

Latino party

KDY: pátek 28. června a sobota 29. června

KDE: Open Wine Garden, ulice Na Střelnici, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Jihoamerická hudba, tanec a dobroty ve venkovním baru. V pátek kapela Sambal zahraje a zazpívá v rytmu bossanova, samba, a dalších "latino" hudebních žánrů. Sobotním programem bude provázet venezuelská tanečnice & moderátorka Zulay Fonseca, která také předvede své umění s tancem samba. Taneční workshop, ukázky jihoamerických řemesel s možností zakoupení tradičních výrobků. Večer zakončí taneční salsa párty s DJ Alešem. Po oba dny spousta jiho- a středoamerických vín, koktejlové speciality a tematické tapas.

close info Zdroj: Deník/Maximilián Vajt zoom_in Ilustrační foto

Rocková jízda na tyči

KDY: pátek 28. června, od 20 hod

KDE: Bounty Rock Cafe Olomouc

ZA KOLIK: 300 Kč předprodej, 350 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Tvrdá hudba a pole dance. Nejlepší tanečnice a tanečníci se utkají v dechberoucích choreografiích a akrobatických kouscích na tyči při pořádném rockovém rachotu! Na výjimečné akci Apokalips Rockbattle Party nebudou chybět výjimeční hosté a těšit se můžete i na breakdance show.

Pohádkový les

KDY: sobota 29. června, od 12 hodin

KDE: Řimice (část Bílé Lhoty)

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Populární pochod pohádkovým lesem se spoustou pohádkových postav a zábavy. Poslední účastníky budou na trať pouštět v 16 hodin. Na hřišti mnoho atrakcí jako skákací hrad, kolotoč a další. Stánky s různými suvenýry a sladkostmi, spousta dobrého jídla i pití včetně makrel. Tradiční průvod masek hřištěm.

close info Zdroj: Deník/Dana Ehlová zoom_in Pohádkový les. Ilustrační foto

Muzika na Poděbradech

KDY: pátek 28. června, od 19 hod

KDE: koupaliště Poděbrady u Olomouce, bistro Terasa

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Série letních koncertů na Gebech servíruje další díl. Tentokrát na terase zahraje Solnej sloup, neboli akustická verze kapely Hustej guláš.

Přerovsko a Hranicko

Zubrfest

KDY: sobota 29. června od 12.30

KDE: areál pivovaru Zubr

ZA KOLIK: 600 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncerty na Grande stage zahájí ve 13.45 hodin skupina Kameron, po ní vystoupí v 15.30 Alkehol, v 17.15 Marpo&Trouble Gang a v 19 hodin Robin Zoot. O závěr večera se postarají ve 21 hodin Tata Bojs a ve 23 hodin skupina Škwor. Koncerty na vedlejší Gold stage odstartuje ve 13 hodin Milenium, ve 14.20 zahraje Aby Bylo Yasno, v 15.35 JaPh a Daark, v 16.50 obsadí pódium Critical Acclaim, v 18.15 Doro a od 20 hodin se mohou posluchači těšit na Penzistor. Našlapaný program ve 22 hodin uzavře legendární přerovská kapela Stará Dobrá Ruční Práce. Konzumace piva v ceně lístku.

close info Zdroj: Vojtěch Podušel zoom_in Zubrfest v Přerově

Pravé sušické hody

KDY: pátek 28. června, neděle 30. června

KDE: náves Sušice u Přerova

PROČ PŘIJÍT: Hody zahájí v pátek hasičská předhodová taneční zábava s kapelou Axel. O sobotní kulturní program se postará Pohnuté divadlo Loukov, které do Sušic zavítá s představením Chůvičky aneb skoro normální rodinka. Začátek je v 19 hodin. Hlavní hodový program je naplánován na neděli 30. června. Ráno všechny místní probudí tradičním hudebním budíčkem kapela Moravská Veselka. Po slavnostní hodové mši svaté a netradičních přehrávkách pochodových skladeb budou ve 14 hodin hody slavnostně odstartovány. Nedělní program zpestří skupina Leoexpres a hudební recitál Moravské Veselky. Cimbálovou muziku nabídnou manželé Osičkovi a o pravou sušiskou show se postarají Děcka sester v akci.

Letní kino Hranice

KDY: pátek 28. června

KDE: letní kino Hranice

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: V letním kině v Hranicích se bude promítat úspěšná hororová sága Tiché místo. Ta se v novém díle vrací ke dni, kdy agresívní mimozemšťané přiletěli na planetu Zemi. Děj se točí kolem hlavní hrdinky Sam, která původně vyrazila do New Yorku na jednodenní výlet. Bohužel si k tomu však vybrala den, kdy přiletěli.

Prohlídka Kostelíčka

KDY: sobota 29. června

KDE: Kostel Narození Panny Marie, U Kostelíčka, Hranice

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Komentovaná prohlídka kostela Narození Panny Marie, které bývalo proslulým poutním místem kultu Matky Boží Hranické. Projdete si významné hroby, ale také interiér samotného kostela. Dozvíte se to nejdůležitější o historii a významu Kostelíčka. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru na zámku nebo na místě. Kapacita prohlídky je 35 osob. Sraz účastníků je před vchodem na hřbitov.

close info Zdroj: Jiří Necid zoom_in Kostel Narození Panny Marie, označovaný jako Kostelíček, v Hranicích.

Hurá prázdniny

KDY: sobota 29. června

KDE: Sady Čs. legií, Hranice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte do parku oslavit začátek letních prázdnin. Připraveno je malování na obličej, skákací hrady, hry i soutěže. Těšit se můžete na vystoupení české divadelně hudební skupiny Kašpárek v rohlíku. Občerstvení je zajištěno.

Oslavy 140. výročí SDH Hustopeče nad Bečvou

KDY: sobota 29. června od 10.00

KDE: zámek Hustopeče nad Bečvou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V průběhu celého odpoledne: výstava hasičské techniky, sběratelská výstava modelů hasičských autíček, malování na obličej, skákací hrady, informační stánek HZS, soutěže pro děti a další. Součástí budou ukázky první pomoci, zásah koňskou stříkačkou či ukázky vyproštění z havarovaného vozidla.

Prostějovsko

Mařík fest

KDY: pátek 28. června, od 18 hodin

KDE: Letní občerstvení U Maříků, Prostějov - Čechovice

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Trojice regionálních kapel rozjede páteční večer v občerstvení na břehu říčky Hloučely. Postupně se představí rockeři a metalisté – Převážně neškodní, Mimo provoz a From Beyond.

Super show maskotů

KDY: pátek 28. června, od 15 hodin

KDE: Občerstvení DEPO, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Unikátní zábava pro děti i dospělé čeká v pátek na návštěvníky občerstvení DEPO v Kostelci na Hané. Děti si užijí odpoledne s oblíbenými maskoty v životní velikosti, čeká na ně i obří skákací hrad a děstská tombola. Pro dospělé zahraje k tanci i poslechu kapela Kokeno a k chuti přijde i delikatesní kýta na rožni.

Trabant sraz Morava 2024

KDY: pátek 28. až neděle 30. června

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jubilejní 20. ročník srazu nesmrtelných vozidel z NDR, bude opět hostit plumlovský kemp Žralok. Neopakovatelná vůně dýmu dvoutaktních motorů a spousta zábavy, bude bavit od pátečního večera až do nedělního poledne. Hlavním dnem akce je sobota, kdy se bude konat vyjížďka do okolí, po Podhradském rybníku bude plavat trabititanic a k prohlédnutí budou třeba i originální trofeje z celé historie Trabant srazů Morava.

close info Zdroj: Deník / Šarlota Šínová zoom_in Trabant sraz Morava v kempu Žralok na Plumlově 2019

Tištínské hody

KDY: sobota 29. června, od 16 hodin

KDE: Malý háječek za hřištěm v Tištíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vyhlášené hodové oslavy ve vesničce Tištín na jihu Prostějovska nabídnou opět neopakovatelný zážitek. Letošním tématem jsou pohádky, které předvedou místní ochotníci v čele s členy zastupitelstva i starostkou. Celoodpolední program má název Z pohádky do pohádky. Následuje večerní taneční zábava se skupinou No problem. Po celé odpoledne budou k dispozici atrakce pro děti a bohaté občerstvení. Hody vyvrcholí v nedělí mší svatou, která začíná v 8 hodin. Srdečně zve městys Tištín, MS Tištín, KPŠ Tištín, TJ Tištín a Tištínští ochotníci.

Retro den

KDY: sobota 29. června, od 15 hodin

KDE: Letní občerstvení U Maříků, Prostějov - Čechovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Setkání majitelů historických bicyklů a dalších bezmotorových dopravních prostředků přivítá útulný areál v biokoridoru Hloučela. Vedle setkání velocipedistů a dalších milovníků historie, se bude i hrát. K tanci a poslechu zahraje kapela To je problém.

3testry

KDY: sobota 29. června, od 19 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Divadelní představení šumperského divadla nabídne neotřelou komedii v režii Petra Smyczka. Hra pojednává o životě osamělé Ireny, kterou msitrně ztvárňuje Ladislav Jančíková. V jejím životě hrají významnou roli vůně. Další výraznou postavou je i Barbora Hrzánová, jako teta Bára, kterou sice diváci neuvidí, ale uslyší ze záznamu.

Šumpersko a Jesenicko

Burgerfest v Novém Malíně

KDY: sobota 29. a neděle 30. června od 10 hod.

KDE: areál sokolovny, Nový Malín

ZA KOLIK: sobota: vstupné 15-65 let 100 Kč, nad 65 let 50 Kč, neděle: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Přátelé skvělého jídla a zábavy jsou zváni na 3. ročník Burgerfestu, který se uskuteční 29. a 30. června v areálu Sokolovny Nový Malín. Jedná se o jedinečnou regionální událost s bohatým programem a s účastí špičkových restaurací - Cakir´s Burger, Můj SENdvič ze Šumperka, Mohelnický Solek´s Food, EB Dinners z Hradce Králové, U Dřeváka z Brna a King Ketering ze Zábřehu. K výborné kávě z Pikoly si můžete dát donuty z La Donuteria, kteří přijedou z Olomouce. Na občerstvení dále budou palačinky, fritovaná kuřata ala KFC, hranolky, párky v rohlíku, levandulová, šeříková a bezová limonáda, dámy se mohou těšit na Aperol Spritz nebo Mojito či Gin s Tonicem, na čepu bude pivo Litovel, Holba, Zubr a Kobzovo pivo z Bludova. Budou připraveny soutěže o nejlepší burger, soutěž v pojídání chilli, soutěž v páce a v pití tupláků a z hudebního programu určitě zaujmou třeba kapely MyRun a Basta Fidli. Dále bude nachystaná tombola i atrakce pro děti.

close info Zdroj: Deník/Luboš Jeníček zoom_in Food festival. Ilustrační foto

Obecní slavnosti v Lipové-lázních

KDY: sobota 29. června od 13 hod.

KDE: areál za Domem s pečovatelskou službou, Lipová-lázně

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tuto sobotu ožije Lipová obecními slavnostmi. Můžete se těšit na kapelu Lindens, vystoupení taneční školy Anety Kratochvílové, na Absolute Bon Jovi Revival, Lazy Brass, kejklíře Lukáše a mnoho dalších. Celým odpolednem nás bude provázet Lubomír Knedla. Chybět nebude ani stánkový prodej a bohaté občerstvení a samozřejmě různé atrakce a soutěže pro děti.

Světová muzejní noc

KDY: pátek 28. června od 18 hod.

KDE: Muzeum Šumperk, Pavlínin dvůr

ZA KOLIK: vstupné 50 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Šumperská muzejní noc 2024 se odehraje v areálu Pavlínina dvora v pátek 28. června od 18 do 22 hodin. Letos se muzejníci inspirovali aktuální výstavou S Muzejíčkem kolem světa a patnáctý ročník pojali vskutku světově. Během jednoho večera tak budou moci návštěvníci „projet“ Evropu, Asii, Afriku, Ameriku i Austrálii. Na stanovištích s interaktivními prezentacemi, jež jednotlivé kontinenty přiblíží, budou připraveny dovednostní a vědomostní aktivity a soutěže. Lákadlem nepochybně bude legendární tatrovka T815, která několikrát absolvovala nejslavnější závod světa – Rallye Paříž–Dakar, ale také fotokoutek v japonské zahradě či malování hennou. Punc „světovosti“ dodají muzejní noci taneční vystoupení a rovněž jídla typická pro tu kterou zemi.

Mucha v jesenické Katovně

KDY: pátek 28. června od 20 hod.

KDE: zahrada Katovny, Jeseník

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: na zahradě jesenické Katovny vystoupí holčičí punková formace tvořená převážně muži. Hravá hudba plná žánrových překvapení a kreací v podání suverénního amatérismu front(wo)manky Nikoly Muchy. Kapela Mucha hraje od roku 2013 a vydala 4 studiová alba. Lidé ji milují i nenávidí za písně jako Chlapi sú kokoti, Ježíš, Rudá řeka atd. V současnosti kapela chystá album Živáák, živý záznam ze dvou povedených koncertů, kterým uzavírá veleúspěšnou dekádu na scéně.