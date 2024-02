Soví noc na Sluňákově

KDY: pátek 1. března, od 18 hod

KDE: Středisko Sluňákov, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: rodinné vstupné 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce pro rodiny s dětmi plná aktivit a setkání se živými sovami. Čeká vás například rozbor sovích vývržků pod mikroskopem nebo zkoumání sovího zraku. Těšit se můžete hlavně na živé sovy ze stanice pro handicapované živočichy a večerní vycházku za sovím houkáním.

Rockový ples na Kopečku

KDY: pátek 1. března, od 20 hod

KDE: Restaurace U Macků, Svatý Kopeček

ZA KOLIK: předprodej 150 Kč, na místě 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rockový bál v restauraci U Macků, tuzemské i zahraniční pecky zahraje olomoucká rocková sestava Methyl.

Ilustrační fotoZdroj: Jiří Petr

Obecní zábava

KDY: pátek 1. března, od 20 hodin

KDE: sokolovna, Mostkovice

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Zastupitelstvo obce Mostkovice zve na Obecní zábavu s legendární skupinou Kontakt. Bohaté občerstvení a srdečná zábava jsou samozřejmostí.

Košt ovocných pálenek a likérů

KDY: sobota 2. března, od 12 hodin

KDE: Pálenice Old Distillery, Žešov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: První ročník degustační soutěže v nové pálenici Old Distillery v Žešově. Degustovat pálenky vypálené v Žešově budou osvědčení degustátoři. Vítěz, šampion koštu získá zajímavé ceny, oceněny budou i vítězné vzorky v jednotlivých kategoriích.

Sokolský ples

KDY: pátek 1. března od 19.30 hodin

KDE: Sokolovna, Přerov

ZA KOLIK: v předprodeji 300 korun, na místě 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Letošní motto Tradičního sokolského plesu je Letem světem. Na návštěvníky čeká bohatá tombola a občerstvení. K tanci a poslechu hraje skupina Los Playboys. Jako host večera vystoupí trojnásobná mistryně světa ve skákání přes švihadlo Adrienn Banhegyi.

Nemáš pravdu drahá/ý KDY: pátek 1. března od 20 hodin KDE: Zámecký klub, Hranice ZA KOLIK: 390 korun předprodej, 490 korun na místě PROČ PŘIJÍT: Nemáš pravdu drahá/ý, aneb O světě šoubyznysu, vztazích mezi ženami a muži i o tom všem ostatním… To je zábavná talkshow s Veronikou Žilkovou a Bořkem Slezáčkem se uskuteční v pátek 1. března v Zámeckém klubu. Herečtí kolegové Veronika Žilková a Bořek Slezáček se rozhodli vyprávět příběhy ze svého profesního i osobního života, zážitky ze zákulisí divadel, filmu a televizních štábů. A že jich je. Proberou i své osobní výhry a prohry, samozřejmě s nadhledem, humorem a sebeironií. To vše v interaktivní talk show, ve které se i vy můžete zeptat na cokoli chcete.

Čokoládový den v Galerce

KDY: sobota 2. března od 9 do 17 hodin

KDE: OC Galerie, Přerov

PROČ PŘIJÍT: Milujete čokoládu? Pak si nenechte v sobotu ujít Čokoládový den v Galerce. Těšit se můžete na ochutnávky vybraných čokolád a sladkostí, bohatý program, dílničky, soutěže, módní přehlídky a další. Exkluzivním hostem bude vítězka soutěže Peče celá země Martina Kynstlerová.

Čokolády nejrůznějších barev, tvarů a chutí mohli ochutnat návštěvníci, kteří dorazili na Čokoládový den do Galerie Přerov. Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Harry Potterování ve Stodole

KDY: sobota 2. a neděle 3. března od 10 hodin

KDE: Stodola u Bečvy, Rybáře u Hranic

ZA KOLIK: přes den je vstupné dobrovolné, večerní program 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Akce pro malé i velké kouzelníky Harry Potterování se uskuteční v sobotu 2. března od 10 do 23 hodin. Program pro děti od 10 do 17 hodin: těšit se můžete například na tematické malování na obličej, třpytivé tetovačky, tvoření pro děti. Nebude chybět fotokoutek i překvapení…, možná se potkáte třeba se samotným Harrym? Chybět nebudou ani tematické hry i tvoření, pískování s Atelier Han-T. Bude erb i Hedvika. Pottermánie pro teens a dospělé od 19 do 23 hodin, pro kouzelníky a kouzelnice ve věku 12 až 101 let: návštěvníky čeká Harrypotterovský vymazlený kvíz se zajímavými odměnami. Při vstupu budou účastníci profesorkou McGonagallovou rozdělení za pomoci klobouku do kolejí. Platí pro obě části. V ceně bude uvítací drink. Vstupné na první část dne Potterování pro malé kouzelníky je dobrovolné. Večerní vstupné na Pottermánii pro teens a dospělé je 200 korun.