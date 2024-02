Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí napříč celým Olomouckým krajem.

Festival u jezera Most. Lucie Bílá. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

OLOMOUCKO

Múzyálles

KDY: sobota 17. února, od 19.30 hodin

KDE: hotel Flora Olomouc

PROČ PŘIJÍT: 7. Múzyálles, ples umělců všech oborů, jejich přátel a obdivovatelů. K tanci a poslechu hraje skupina Bene, v programu vystoupí členové Moravské filharmonie a Moravského divadla. Hra o díla výtvarníků Unie výtvarných umělců Olomoucka. Večerem provází Jaroslav Krejči, člen činohry MDO. Předprodej vstupenek s místenkou je v Galerii města Olomouce na Dolním náměstí.

Výprava do hmyzí říše

KDY: sobota 17. února, od 9 do 16 hodin

KDE: Centrum Sluňákov, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Setkat se tváří v tvář se šváby, kudlankami či štíry nebo pořádně prozkoumat hmyzáky, kteří jsou vlivem klimatu i v tuto dobu aktivní, mohou rodiče s dětmi na Sluňákově v Horce nad Moravou. Pro malé návštěvníky je připraveno několik hravých stanovišť, kde se pustí do zkoumání života ve vermikompostéru nebo si vyzkouší různé hmyzí pohyby jako lezení, létání nebo zavrtávání se do země. Program: 9:00 – 16:00 poznávací stanoviště pro děti, 11:00 – O princezně a drakovi – divadlo pro děti, 14:00 – O králi, kterému nebyla zima – divadlo pro děti Sluňákov, ilustrační foto. Autor: Eva MinárováZdroj: Deník/Eva Minárová

Zimní reggae festival

KDY: sobota 17. února, od 19 hodin

KDE: Sklub Olomouc

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční letní raggae festival v zimní edici. Olomoucká sestava Homebwoyrasta slaví 15 let a k tomu v Sklubu rozjede speciální show s několika hostujícími kapelami. Přijďte se v zimních dnech ohřát poslechem hudby prosluněné Jamajky.

Vietnamský víkend v pivovaru

KDY: sobota 17. a neděle 18. února

KDE: Pivovar Twinberg, Olomouc-Řepčín

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Autentická vietnamská kuchyně, přesně tak, jak má chutnat. Chilli, koriandr, rybí omáčka, nudle a samozřejmě závitky a jiné dobroty. Malý kousek slunečné a čerstvé jihovýchodní Asie v půlce deštivého února v olomouckém řemeslném pivovaru Twinberg.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Topi Pigula

PROSTĚJOVSKO

Hanácký bál

KDY: pátek 16. února, od 19 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: 400 korun

PROČ PŘIJÍT: Jeden z nejtradičnějších plesů v Prostějově – Hanácký bál, pořádaný Národopisným souborem Mánes opět roztančí prostory Národního domu. V přednáškovém sále bude hrát k tanci i poslechu skupina Romantica. V restauraci rozjede zábavu cimbálovka Burčáci z Míkovic. Bohaté občerstvení a tombola jsou zajištěny.

Hanácký bál, Národní dům Prostějov. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Ondřej Kašlík

Fotbalový ples

KDY: pátek 16. února, od 20 hodin

KDE: sokolovna, Kostelec na Hané

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční ples fotbalového klubu z Kostelce na Hané nabídne opět originální zábavu. K tanci a poslechu bude hrát skupina Tamdem z Protivanova. Chybět nebude ani unikátní vystoupení, které nacvičili samotní fotbalisté a fotbalistky. Zajištěna je i bohatá tombola.

Kam na ples na Prostějovsku? Podívejte se ZDE:

Plesová sezona je v plném proudu. Podívejte se kam v regionu vyrazit na bál

Dětské šibřinky

KDY: sobota 17. února, od 15 hodin

KDE: Obecní úřad, Slatinky

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné odpoledne ve vesničce pod Velkým Kosířem zaujme děti i dospělé. O program se postarají místní šelmy Slatinkočky. O bohaté občerstvení, pitný režim a dobrou náladu je předem postaráno.

Tradiční maškarní karneval pro děti v Žárovicích - 10. února 2024.Zdroj: Deník/Karel Rozehnal

Rodinný karneval MC Cipísek

KDY: neděle 18. února, od 15 do 17 hodin

KDE: Národní dům, Prostějov

ZA KOLIK: vyprodáno

PROČ PŘIJÍT: Oslava 25. výročí založení prostějovského Mateřského centra Cipísek se uskuteční v přednáškovém sále Národního domu. Děti i rodiče čeká spousta zábavy, balonky, fotokoutek, hry nebo tanečky. Děti v kostýmech jsou vítány.

Šest v tom

KDY: neděle 18. února, od 19 hodin

KDE: Kulturní klub Duha, Prostějov

ZA KOLIK: 300, 280 a 250 korun

PROČ PŘIJÍT: Divadelní komedie se spoustou humoru a nečekaným rozuzlením. V hlavních rolích Slávek Boura, Jaroslava Stránská, Jaroslav Sypal, Eva Hráská a Petr Vojnar.

HRANICKO A PŘEROVSKO

Hasičský ples

KDY: pátek 16. února od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Hrabůvka

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Hasičský ples v Hrabůvce se uskuteční v pátek 16. února od 20 hodin v Kulturní domě Hrabůvka. K tanci a poslechu hraje kapela Martin Láska & Band. Občerstvení formou bufetu.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Dětský zimní karneval

KDY: sobota 17. února od 15 hodin

KDE: Hospůdka Gól, Žáčkova 1442, Hranice

ZA KOLIK: 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Na Dětský zimní karneval můžete zavítat v sobotu 17. února od 15 hodin do Hospůdky Gól u stadionu SK Hranice. Děti se mohou těšit na odpoledne plné her a soutěží, na programu bude také dětská tombola a cena o nejlepší masku.

Plastic party Přerov 2024

KDY: sobota 17. února od 7.30 do 16 hodin

KDE: Klub Teplo, Přerov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Na výstavu plastikových a papírových modelů můžete v sobotu zavítat do Klubu Teplo v Přerově. Od 7.30 do 9 hodin bude přejímka modelů, otevřeno pro veřejnost od 9 hodin a vyhlášení a ocenění modelů je na programu od 15 do 16 hodin.

Výstava Plastic Party Přerov 2023Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

102. Hasičský ples

KDY: sobota 17. února od 20 hodin

KDE: Sokolovna, Velká

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Hasičský ples chystají také dobrovolní hasiči ve Velké, a to na sobotu 17. února od 20 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina MultiSins. Připravena bude tombola, kulturní vystoupení a občerstvení.

Velký přehled plesů na Hranicku najdete ZDE:

Plesová sezona na Hranicku je v plném proudu. Podívejte se, kam se dá vyrazit

Dětský maškarní karneval

KDY: neděle 18. února od 14 hodin

KDE: Sokolovna, Velká

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Sokoli a hasiči z Velké srdečně zvou na dětský maškarní karneval, který se bude konat v místní sokolovně v neděli 18. února od 14 hodin. Pro děti je připraven pestrý zábavný program formou jednoduchých her i soutěží a na závěr bude balónkový déšť. Vstupné je dobrovolné. Samozřejmostí je i občerstvení pro malé i velké hosty.

ŠUMPERSKO A JESENICKO

Lucie Bílá zazpívá v Jeseníku

KDY: pátek 16. února od 19 hodin

KDE: IPOS Jeseník

ZA KOLIK: 990 - 1190 korun

PROČ PŘIJÍT: Populární zpěvačka vystoupí v Jeseníku za klavírního doprovodu klavíristy a skladatele Petra Maláska. Zazní slavná muzikálová témata, světové evergreeny i zpěvaččiny repertoárové objevy. České, zámořské, anglické i francouzské melodie dostaly jednotící, intimně slavnostní formu. Láska hory přenáší, Most přes minulost, Jsi můj pán, Summertime, Vzpomínky nebo Mám ráda život… To je jen výběr hitů, na které se můžete těšit. Přijďte si užít slavnostní chvíle v komorní atmosféře plné známých melodií, osobitého humoru a osobních historek v podání hvězdy současné české populární hudby.

Lucie Bílá v Kolíně. Foto: Petrik ČernochZdroj: Deník/ Redakce

Petrof Piano Trio v Postřelmově a Bludově

KDY: pátek 16. února od 17 hodin (Postřelmov) a neděle 18. února od 16 hodin (Bludov)

KDE: kulturní domy v Postřelmově a Bludově

PROČ PŘIJÍT: Petrof Piano Trio, jak už název souboru napovídá, je spojeno s tuzemským výrobcem hudebních nástrojů. Založil jej v roce 2009 houslista Wihanova kvarteta Jan Schulmeister. Posluchači se tedy mohou těšit na vystoupení pianistky Martiny Schulmeisterové, houslisty Jana Schulmeistera a violoncellisty Kamila Žvaka. Od svého vzniku tento komorní soubor vystupuje nejen na pódiích České republiky, ale i v mnoha evropských destinacích (Anglie, Wales, Francie, Itálie, Španělsko, Slovensko, Turecko). Členové souboru jsou pedagogicky činní na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Fat cabaret v Jeseníku dá nahlédnout do zkušebních kabin

KDY: neděle 18. února od 17 hodin

KDE: Divadlo Petra Bezruče Jeseník

ZA KOLIK: 300 až 390 korun

PROČ PŘIJÍT: Divadlo Tramtarie přiváží novou komedii. Co se odehrává za zataženou plentou zkušebních kabinek? Pod zářivkou, která nemilosrdně odhalí vše, co byste před světem chtěly schovat? Co probíhá v mysli a fantazii žen, které sledují svůj odraz v zrcadle? Vezme vás na dobrodružnou a krutě vtipnou plavbu na vlnách nekonečných diet, nesplněných novoročních předsevzetí, módních trendů i mindráků z hodin tělocviku. Sbor mořských panen zatančí macarenu, na retro večírku ve stylu devadesátých let potkáte finalistky Miss ČR a možná přijde i Karl Lagerfeld. A snad doplujeme až ke smíření se sebou, s vlastním tělem a k upřímnému smíchu nad tím vším…

Kam na ples či bál na Šumpersku a Jesenicku? Podívejte se ZDE:

Sezona plesů je tu, ale ubývá jich. VELKÝ PŘEHLED ze Šumperska a Jesenicka