Hanácké Woodstock

KDY: sobota 3. srpna, od 13 hod

KDE: amfiteátr v zámeckém parku ve Velké Bystřici

ZA KOLIK: 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pohodový festival s legendami českého bigbeatu i mladými kapelami. V zámeckém parku zahraje Laura a její tygři, Vítkovo kvarteto, Pumpa či Bijouterrier. Součástí festivalu je také Bystřické pivní salon, který na Zámeckém náměstí s volným vstupem nabídne dvě desítky druhů piv a spousty dobrot k zakousnutí.

close info Zdroj: Deník / Barbora Burešová zoom_in Hanácké Woodstock ve Velké Bystřici

Pohoda u Trojice

KDY: pátek 2. srpna

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Další ze série večerních koncertů na hlavním olomouckém náměstí. V 19 hodin rozehraje svůj soul/folk/pop set hudebník Kryštof Tomeček se zpěvačkami Zuzanou Mimrovou a Markétou Chladnovou. Od 20:30 pak vystoupí Milan Peroutka s kapelou Perutě.

Hanácká neckyáda

KDY: sobota 3. srpna, od 10 hod

KDE: kemp Pádlo, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Den plný zábavy pro děti i dospělé u řeky Moravy. Pohádkové plavby, soutěž o nejoriginálnější plavidlo, závody na traktorových duších, nafukovacích lehátkách i paddleboardech. Večer dětská diskotéka a taneční zábava se skupinou Acoustic Lumen.

close info Zdroj: Simona Soušková, se souhlasem zoom_in Hanácká neckyáda 2023 v Horce nad Moravou.

Rap v zahradě

KDY: pátek 2. srpna, od 19 hod

KDE: Zahrada Městského klubu, Uničov

ZA KOLIK: 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Známí čeští rappeři Robin Zoot a Nik Tendo to rozjedou v zahradě Městského klubu v Uničově. Koncert je součástí programu Uničovského kulturního léta.

Prostějovsko

Letní ples pod hvězdami

KDY: sobota 3. srpna, od 20 hodin

KDE: sportovní areál, Pěnčín

ZA KOLIK: 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Vyhlášená akce dobrovolných hasičů z Pěnčína napíše další ročník. K tanci a poslechu zahraje Romantica Romana ´Pytlíka´ Doležela. Míchané drinky, nabitá tombola, dobroty z grilu a hlavně dobrá nálada. To jsou průvodní znaky této akce.

Dvoreček radosti

KDY: sobota 3. srpna, od 14 hodin

KDE: hřiště, Ptenský Dvorek

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Regionální rodinná akce roku – Dvoreček radosti, se opět koná na hřišti v Ptenském Dvorku. Zajímavý program pro všechny generace odstartuje úderem 14 hodiny. Pro děti bude spousta soutěží, vystoupení sokolníků a chybět nebude ani oblíbená hasičská pěna. V odpoledním kulturní programu vystoupí folklorní soubor Malý Kosíř, starší generaci potěší Holóbkova mozeka. Do soutěží se mohou zapojit i dospělí. Večerní hudební program obstarají kapely Red Hot Chilli Peppers revival, Bezpochyby, Marasd a Absolute Bon Jovi revival. Pestrá nabídka občerstvení včetně piva za dotované ceny!

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Dvoreček radosti v Ptenském Dvorku

Sigiteam v Mostkovicích

KDY: sobota 3. srpna, od 12.30 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Mostkovice

ZA KOLIK: 150 korun, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Exhibiční fotbalový zápas a celoodpolední sportovní i kulturní program. To bude sobotní odpoledne na hřišti v Mostkovicích. Slavit se bude 80+1 výročí založení TJ Sokol Mostkovice. Program zahájí utkání žáků, od 13.30 pak vyběhnou na pažit někdejší plejeři pražské Sparty vedení Horstem Sieglem. Postaví se jim domácí výběr. Po utkání bude následovat autogramiáda a odpoledne završí utkání žen. Bohaté občerstvení a kulturní zpestření zajištěny.

Bezsoucitu fest

KDY: sobota 3. srpna, od 18 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Unikátní metalový minifestival rozduní Kemp Žralok pod plumlovským zámkem. Postupně se představí kvarteto kapel vyznávajících tu nejtvrdší odnož hudby. Jako první to budou My Own Star, následovat budou Bezsoucitu, úderem 21 hodiny nabídnou svou show From Beyond a žhavou noc završí G.O.C

close info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in Ilustrační foto

Šermířský víkend

KDY: sobota 3. a neděle 4. srpna, od 9.30 do 18 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 150 korun, v ceně vstupenky prohlídky zámku

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní nabitý celodenní program slibuje Šermířský víkend na Zámku Plumlov. Akce potěší a zaujme všechny generace. Každý den se uskuteční od 13.30 hodin rytířský turnaj.

Představí se významná skupina historického šermu MALBERK, elitní mušketýrský regiment CORPORAL, Divadelní společnost Malartes nebo Skupina historických tanců Roseta. Během dne budou ukázky života vojenského tábora během obléhání, sokolníci s výcvikem a přílety dravých ptáků, ukázky kovářského řemesla představí mistr Guru. Připraveny budou i speciální kostýmované prohlídky Vysokým zámkem.

Podskalák

KDY: sobota 3. srpna, od 19 hodin

KDE: podzámecká louka, Krakovec

ZA KOLIK: 450 korun

PROČ PŘIJÍT: Zahrádkářský spolek Nerosteto Krakovec zve na lidovou operetu s nejznámějšími písněmi Karla Hašlera. Představí se sólisté Moravského divadla Olomouc za doprovodu klavíru a harmoniky v režii Dagmar Hlubkové.

Přerovsko a Hranicko

Pivní slavnosti v Beňově

KDY: sobotu 3. srpna od 15 hodin

KDE: areál za sokolovnou Beňov

ZA KOLIK: od 15 hodin je 50 korun, v 18.00 se zvyšuje na 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci mohou ochutnat více než 10 značek piv od českých pivovarů a pivovárků. Probíhat budou také různé soutěže - poměřit síly můžete například v soutěži v hodu pivním sudem či v pití piva na čas. Pro děti bude připravený skákací hrad. Od 19 hodin zahrají skupiny Hluková zkouška a Neon Tube.

close info Zdroj: DENÍK/Karel Pech zoom_in Ilustrační foto

Zahradní slavnost v Ornisu

KDY: neděle 4. srpna od 15.00

KDE: zahrada ORNIS Přerov

ZA KOLIK: 80 korun plné, 40 korun snížené, 150 rodinné (2+2)

PROČ PŘIJÍT: Program začíná v 15 hodin, kdy se uskuteční komentovaná prohlídka výstav, Záchranné stanice pro handicapované živočichy a nově zrekonstruované budovy Ornisu. V 16.20 hodin následuje Divadlo Víti Marčíka s kolotočem pohádek a v 17. 30 si návštěvníci užijí koncert kapely BraAgas. Zájemci si mohou opéct špekáčky, které bude možné koupit i na místě.

Divadlo pod širým nebem v Dřevohosticích

KDY: pátek 2. srpna od 21.00

KDE: zámecká zahrada v Dřevohosticích

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Místní divadelníci zvou na veselohru s názvem Agentura Kohoutek ze současnosti, kterou uvedou jako derniéru. Představení poprvé uvedli letos v lednu v dřevohostické sokolovně. Se zábavnou hrou plnou komických situací navštívili i několik okolních obcí.

Promenádní koncert v Michalově

KDY: neděle 4. srpna od 15.00

KDE: hudební altán v parku Michalov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční promenádní koncerty v parku Michalov, Přerov. Tentokrát zahraje legendární přerovská kapela Synkopa.

Pirátské léto

KDY: sobota 3. srpna od 13.00 do 18.00

KDE: Pohostinství Na Střelnici

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na děti bude čekat pirátská stezka s úkoly, pirátské omalovánky od hranické ilustrátorky, tvoření s Eliškou, skákací hrad, fotokoutek a malování na obličej od Radky Kunovské.

close info Zdroj: Deník / Jan Braun zoom_in Ilustrační foto

Slavnosti piva Chors v Černotíně

KDY: sobota 3. srpna od 13.00

KDE: Areál TJ Sokol Černotín, Černotín

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Těšte se na širokou nabídku vychlazených piv od černotínského pivovaru Chors, ke kterým neodmyslitelně patří speciality z grilu a udírny či tradiční bramboráky. Na programu budou hudební vystoupení: Trubozón, Hubomel, FFIMM Rock, Marná Snaha, Lišky a vlci, Kočka v prášku.

Šumpersko a Jesenicko

BaM! Neboli Beer and Music

KDY: sobota 3. července od 13:00

KDE: Areál WooX - Jeseník

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dámy a pánové, milovníci elektronické muziky a skvělého piva, je tu další pokračování denní párty téměř uprostřed města. I letos se BAM koná ve spolupráci s MKZ Jeseník, a jak je zvykem, souběžně s akcí "Jeseník se baví", takže bude veselo na všech frontách! Připravte se na pořádný mejdan, kde vám do tance budou hrát ty nejostřejší beaty od house, techno až po drum and bass. Těšit se můžete na Mike Solar, Skica, Lahvisz, Deep Noise, INdex a mnoho dalších.

close info Zdroj: Deník / Karel Pech zoom_in Ilustrační foto

Den s hasiči

KDY: sobota 3. srpna od 13 hodin

KDE: Hasičský areál u rybníka Kocián - Loučná nad Desnou

ZA KOLIK: zdarma, vyhlídkový let 600 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijeďte do Loučné nad Desnou strávit den s hasiči. Bude možnost letět vrtulníkem, jinak ale bude připraven bohatý program zdarma, jako například ukázky výcviku psů, ohnivá show, různé ukázky hasičských technik a mnoho dalších. Pro děti bude mimo jiné přichystán skákací hrad, animační program a pěna. Těšit se taky můžete na vystoupení country kapely Ramahe Band. Občerstvení zajištěno.

Cimbálové léto

KDY: 1. - 4. srpna

KDE: Pavlínin dvůr / Točák (Hl. třída) / H-club - Šumperk

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: CIMBÁLOVE léto nabízí 4 dny plné hudby, zpěvu a tance 1. - 4. 8. 2024. Nahlédněte do hlubin maďarských písní s kapelou NótaBand. Naučte se zpívat a vyzkoušejte si kroky čardáše z Kopanic. Poslechněte si cimbálovku na ulici a užijte si krásu tanečních vystoupení. Bavte se při společné jam session a nenechte si ujít vystoupení VUS Ondráš. To vše za doprovodu dobrého vína, jídla a stánkového prodeje. Akce proběhne v Šumperku na třech místech: v H-clubu, na “Točáku” a v Pavlínině dvoře.